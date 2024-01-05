https://sputnikarabic.ae/20240105/كشف-أثري-جديد-في-مصر-يضم-دفنات-بشرية-وتمائم-وأقنعة-ملونة-صور-1084732914.html

كشف أثري جديد في مصر يضم دفنات بشرية وتمائم وأقنعة ملونة... صور

كشف أثري جديد في مصر يضم دفنات بشرية وتمائم وأقنعة ملونة... صور

كشفت البعثة الأثرية المشتركة بين جامعة واسيدا اليابانية، والمجلس الأعلى للآثار المصري، ‏عن مقبرة منحوتة في الصخر، وعدد لا يحصى من القطع الأثرية، التي تغطي... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T15:56+0000

2024-01-05T15:56+0000

2024-01-05T15:56+0000

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وقال رئيس الفريق الياباني، نوزومو كاواي، إن الاكتشاف "يوفر معلومات لا تقدر بثمن عن تاريخ هذه المنطقة".وتتميز هذه الأعجوبة المعمارية، التي يعتقد أنها تعود إلى الأسرة الثانية، بتصميمات معقدة وتقدم لمحة عن براعة البنائين المصريين القدماء. يُعد تصميم المقبرة والفخار المكتشف داخلها بمثابة علامات مهمة لفهم السياق التاريخي لإنشائها، وفقًا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الخميس.من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، إن "التعاون مع جامعة واسيدا أثبت أنه مثمر، إذ كشف عن مقبرة تضيف فصلاً جديدًا إلى تاريخ سقارة الغني".ومن بين الاكتشافات البارزة في المقبرة الصخرية، "بقايا دفن بشري بقناع ملون ودفن آخر لطفل صغير، كما اكتشفت البعثة مدافن من العصرين المتأخر والبطلمي، بالإضافة إلى تابوت سيء الحفظ من الأسرة الـ18 يحتوي على وعاء من المرمر بحالة جيدة"، بحسب بيان وزارة السياحة المصرية.وتشتمل مجموعة القطع الأثرية على "تمثالين من الطين يصوران الإلهة إيزيس، وتمثال من الطين للإله الطفل حربوقراط، وتمائم مختلفة، ونماذج فخارية، وأوستراكا تحتوي على نقوش هيراطيقية".ونقل بيان وزارة السياحة المصرية عن رئيس الفريق الياباني، نوزومو كاواي، إن "البعثة قامت بتوثيق الاكتشافات كافة"، مضيفًا: "نأمل أن نكشف المزيد من أسرار موقع سقارة الأثري في المواسم المقبلة، ما يزيد من إثراء فهمنا لهذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية".

https://sputnikarabic.ae/20230225/مصر-تعلن-اكتشاف-22-مقبرة-أثرية-عمرها-أكثر-من-ألفي-عام-صور-1073981043.html

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