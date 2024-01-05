كشف أثري جديد في مصر يضم دفنات بشرية وتمائم وأقنعة ملونة... صور
© AFP 2023 / Khaled Desoukiصورة تظهر منظرًا داخل المقبرة المكتشفة مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب القاهرة في مصر 26 يناير 2023.
صورة تظهر منظرًا داخل المقبرة المكتشفة مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب القاهرة في مصر 26 يناير 2023.
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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كشفت البعثة الأثرية المشتركة بين جامعة واسيدا اليابانية، والمجلس الأعلى للآثار المصري، عن مقبرة منحوتة في الصخر، وعدد لا يحصى من القطع الأثرية، التي تغطي فترات تاريخية مختلفة، وذلك خلال موسم التنقيب الحالي في منطقة سقارة الجبانة.
وقال رئيس الفريق الياباني، نوزومو كاواي، إن الاكتشاف "يوفر معلومات لا تقدر بثمن عن تاريخ هذه المنطقة".
وتتميز هذه الأعجوبة المعمارية، التي يعتقد أنها تعود إلى الأسرة الثانية، بتصميمات معقدة وتقدم لمحة عن براعة البنائين المصريين القدماء. يُعد تصميم المقبرة والفخار المكتشف داخلها بمثابة علامات مهمة لفهم السياق التاريخي لإنشائها، وفقًا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الخميس.
- مقبرة من عصر الأسرة الثانية وعدد من الدفنات واللقي الأثرية... كشف جديد بمنطقة سقارة الأثرية— مواطن مصري صعيدي سوهاجي وليد الماوي🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@walid16889) January 4, 2024
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نجحت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة واسيدا في الكشف عن مقبرة صخرية وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقي الأثرية pic.twitter.com/nWpDi8uWTs
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، إن "التعاون مع جامعة واسيدا أثبت أنه مثمر، إذ كشف عن مقبرة تضيف فصلاً جديدًا إلى تاريخ سقارة الغني".
وأشار وزيري إلى أن "القطع الأثرية والمدافن المكتشفة توفر نافذة على حياة من عاشوا في هذه الحضارة القديمة".
ومن بين الاكتشافات البارزة في المقبرة الصخرية، "بقايا دفن بشري بقناع ملون ودفن آخر لطفل صغير، كما اكتشفت البعثة مدافن من العصرين المتأخر والبطلمي، بالإضافة إلى تابوت سيء الحفظ من الأسرة الـ18 يحتوي على وعاء من المرمر بحالة جيدة"، بحسب بيان وزارة السياحة المصرية.
25 فبراير 2023, 08:24 GMT
وتشتمل مجموعة القطع الأثرية على "تمثالين من الطين يصوران الإلهة إيزيس، وتمثال من الطين للإله الطفل حربوقراط، وتمائم مختلفة، ونماذج فخارية، وأوستراكا تحتوي على نقوش هيراطيقية".
ونقل بيان وزارة السياحة المصرية عن رئيس الفريق الياباني، نوزومو كاواي، إن "البعثة قامت بتوثيق الاكتشافات كافة"، مضيفًا: "نأمل أن نكشف المزيد من أسرار موقع سقارة الأثري في المواسم المقبلة، ما يزيد من إثراء فهمنا لهذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية".