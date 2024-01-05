عربي
نصر الله: أمريكا وحلفاؤها على موعد مع خسارة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240105/مذيعة-تصرخ-بوجه-مصطفى-البرغوثي-في-تجسيد-لـنفاق-حرية-التعبير-الغربي-فيديو-1084728494.html
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو
صرخت مذيعة بريطانية في وجه ضيفها الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بسبب حديثه عن قضايا فساد نتنياهو، وحقوق الشعب الفلسطيني، في... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T13:25+0000
2024-01-05T13:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/05/1084728597_0:0:1445:813_1920x0_80_0_0_ca81652e9a09ccf5c7811b932556bd3e.jpg
وتظهر المشاهد المذيعة وهي منفعلة في وجه ضيفها البرغوثي، الذي حاول تسليط الضوء على قضايا فساد تتعلق برئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحقوق الفلسطينيين والحرب على غزة.وصرخت المذيعة بوجه ضيفها، قائلة: دعني أنهي حديثي يا رجل، ربما لست معتادا على سماع النساء وهن يتحدثن"، ليرد البرغوثي: "أنت تضللين الجمهور".وأنهت المذيعة اللقاء دون السماح للضيف الفلسطيني بإكمال حديثه، أو الرد على اتهامها له بعدم قدرته على التعامل مع النساء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/05/1084728597_43:0:1127:813_1920x0_80_0_0_6d9bbc5d073c024c291aa35ecaa74378.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو

13:25 GMT 05.01.2024
© Photo / twitter/مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Photo / twitter/
تابعنا عبر
صرخت مذيعة بريطانية في وجه ضيفها الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بسبب حديثه عن قضايا فساد نتنياهو، وحقوق الشعب الفلسطيني، في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي.
وتظهر المشاهد المذيعة وهي منفعلة في وجه ضيفها البرغوثي، الذي حاول تسليط الضوء على قضايا فساد تتعلق برئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحقوق الفلسطينيين والحرب على غزة.
وصرخت المذيعة بوجه ضيفها، قائلة: دعني أنهي حديثي يا رجل، ربما لست معتادا على سماع النساء وهن يتحدثن"، ليرد البرغوثي: "أنت تضللين الجمهور".
وأنهت المذيعة اللقاء دون السماح للضيف الفلسطيني بإكمال حديثه، أو الرد على اتهامها له بعدم قدرته على التعامل مع النساء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تكشف خطتها عن مستقبل غزة.. فيديو وصور13:44 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала