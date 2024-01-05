https://sputnikarabic.ae/20240105/مذيعة-تصرخ-بوجه-مصطفى-البرغوثي-في-تجسيد-لـنفاق-حرية-التعبير-الغربي-فيديو-1084728494.html
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو
صرخت مذيعة بريطانية في وجه ضيفها الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بسبب حديثه عن قضايا فساد نتنياهو، وحقوق الشعب الفلسطيني، في... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T13:25+0000
2024-01-05T13:25+0000
2024-01-05T13:25+0000
مجتمع
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وتظهر المشاهد المذيعة وهي منفعلة في وجه ضيفها البرغوثي، الذي حاول تسليط الضوء على قضايا فساد تتعلق برئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحقوق الفلسطينيين والحرب على غزة.وصرخت المذيعة بوجه ضيفها، قائلة: دعني أنهي حديثي يا رجل، ربما لست معتادا على سماع النساء وهن يتحدثن"، ليرد البرغوثي: "أنت تضللين الجمهور".وأنهت المذيعة اللقاء دون السماح للضيف الفلسطيني بإكمال حديثه، أو الرد على اتهامها له بعدم قدرته على التعامل مع النساء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو
صرخت مذيعة بريطانية في وجه ضيفها الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بسبب حديثه عن قضايا فساد نتنياهو، وحقوق الشعب الفلسطيني، في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي.
وتظهر المشاهد المذيعة وهي منفعلة في وجه ضيفها البرغوثي، الذي حاول تسليط الضوء على قضايا فساد تتعلق برئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحقوق الفلسطينيين والحرب على غزة.
وصرخت المذيعة بوجه ضيفها، قائلة: دعني أنهي حديثي يا رجل، ربما لست معتادا على سماع النساء وهن يتحدثن"، ليرد البرغوثي: "أنت تضللين الجمهور".
وأنهت المذيعة اللقاء دون السماح للضيف الفلسطيني بإكمال حديثه، أو الرد على اتهامها له بعدم قدرته على التعامل مع النساء.