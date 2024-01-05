https://sputnikarabic.ae/20240105/نصر-الله-أمريكا-وحلفاؤها-على-موعد-مع-خسارة-استراتيجية-أمام-روسيا-في-أوكرانيا-1084730365.html
نصر الله: أمريكا وحلفاؤها على موعد مع خسارة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا
نصر الله: أمريكا وحلفاؤها على موعد مع خسارة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن أمريكا وحلفاءها على موعد مع هزيمة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T14:20+0000
2024-01-05T14:20+0000
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وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق، محمد حسن ياغي: "الإدارة الأمريكية قلقة من توسيع دائرة الحرب في المنطقة (الشرق الأوسط) لأن لا مصلحة لها في ذلك. أمريكا لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".وأضاف نصر الله: "هناك اليوم فرصة للتخلص من وجود القوات الأمريكية في العراق والتخلص من زيف الرواية الأمريكية بمحاربة "داعش"، هناك اليوم فرصة تاريخية أمام العراق ليغادر المحتلون الذي سفكوا دماء شعوب المنطقة".وتابع نصر الله: "العراقيون سيخوضون بكل قواهم معركة تحرير العراق الثانية وإخراج القوات الأمريكية".وأكد نصر الله أن القوات الأمريكية ترعى تنظيم "داعش" في سوريا وتقدّم له الدعم وتخرج عناصره من السجون.
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العالم, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
نصر الله: أمريكا وحلفاؤها على موعد مع خسارة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا
14:20 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 14:28 GMT 05.01.2024)
يتبع
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن أمريكا وحلفاءها على موعد مع هزيمة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا.
وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق، محمد حسن ياغي: "الإدارة الأمريكية قلقة من توسيع دائرة الحرب في المنطقة (الشرق الأوسط) لأن لا مصلحة لها في ذلك. أمريكا لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".
وأضاف نصر الله: "هناك اليوم فرصة للتخلص من وجود القوات الأمريكية في العراق والتخلص من زيف الرواية الأمريكية بمحاربة "داعش"، هناك اليوم فرصة تاريخية أمام العراق ليغادر المحتلون الذي سفكوا دماء شعوب المنطقة".
وتابع نصر الله: "العراقيون سيخوضون بكل قواهم معركة تحرير العراق الثانية وإخراج القوات الأمريكية".
وأكد نصر الله أن القوات الأمريكية ترعى تنظيم "داعش" في سوريا وتقدّم له الدعم وتخرج عناصره من السجون.