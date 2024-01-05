https://sputnikarabic.ae/20240105/نصر-الله-نفذنا-670-عملية-واستهدفنا-جميع-المواقع-الإسرائيلية-الحدودية-فيديو--1084729475.html

نصر الله: نفذنا 670 عملية واستهدفنا جميع المواقع الإسرائيلية الحدودية... فيديو

نصر الله: نفذنا 670 عملية واستهدفنا جميع المواقع الإسرائيلية الحدودية... فيديو

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن الحزب نفّذ 670 عملية استهدفت كل المواقع الإسرائيلية الحدودية والبالغة 48 موقعا و11موقعا... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T13:51+0000

2024-01-05T13:51+0000

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وقال نصر الله: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة".وتابع: "منذ 8 تشرين الأول دخلنا في قتال مع العدو في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم".وقال: ": تم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضًا". وأشار نصر الله إلى أن "الجنود الإسرائيليين هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها".وقال: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".وقال نصر الله: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا".وأضاف: "المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع".

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العالم العربي, طوفان الأقصى, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة