https://sputnikarabic.ae/20240105/نصر-الله-نفذنا-670-عملية-واستهدفنا-جميع-المواقع-الإسرائيلية-الحدودية-فيديو--1084729475.html
نصر الله: نفذنا 670 عملية واستهدفنا جميع المواقع الإسرائيلية الحدودية... فيديو
نصر الله: نفذنا 670 عملية واستهدفنا جميع المواقع الإسرائيلية الحدودية... فيديو
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن الحزب نفّذ 670 عملية استهدفت كل المواقع الإسرائيلية الحدودية والبالغة 48 موقعا و11موقعا... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T13:51+0000
2024-01-05T13:51+0000
2024-01-05T14:29+0000
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وقال نصر الله: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة".وتابع: "منذ 8 تشرين الأول دخلنا في قتال مع العدو في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم".وقال: ": تم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضًا". وأشار نصر الله إلى أن "الجنود الإسرائيليين هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها".وقال: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".وقال نصر الله: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا".وأضاف: "المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع".
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العالم العربي, طوفان الأقصى, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة
نصر الله: نفذنا 670 عملية واستهدفنا جميع المواقع الإسرائيلية الحدودية... فيديو
13:51 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 05.01.2024)
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن الحزب نفّذ 670 عملية استهدفت كل المواقع الإسرائيلية الحدودية والبالغة 48 موقعا و11موقعا خلفيا و17 مستوطنة.
وقال نصر الله: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة".
وأضاف: "المقاومة الإسلامية نفّذت 494 استهدافًا بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة".
وتابع: "منذ 8 تشرين الأول دخلنا في قتال مع العدو في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم".
ووفقا له، فإن "المقاومة الإسلامية استهدفت أيضًا التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل".
وقال: ": تم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضًا". وأشار نصر الله إلى أن "الجنود الإسرائيليين هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها".
وبحسب نصر الله، فإن "العمليات كانت مستنزفة جدًا للعدو الذي مارس تكتمًا شديدًا على خسائره الكبيرة". وأشار إلى أن "العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره".
وقال: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".
وأضاف: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".
وقال نصر الله: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا".
وأشار إلى أن "قتل الشيخ صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لن يكون قطعاً بلا رد وعقاب والقرار في يد الميدان". وتابع: "إذا سكتنا على قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفًا والرد آتٍ لا محالة".
وأضاف: "المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع".