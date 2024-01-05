https://sputnikarabic.ae/20240105/وقوع-أضرار-بمبنى-في-مستوطنة-سديروت-نتيجة-سقوط-صواريخ-أطلقت-من-غزة-1084729226.html

وقوع أضرار بمبنى في مستوطنة سديروت نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة

وقوع أضرار بمبنى في مستوطنة سديروت نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، اليوم الجمعة، ووقعت أضرار في أحد المباني في مستوطنة سديروت. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T13:43+0000

2024-01-05T13:43+0000

2024-01-05T13:43+0000

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع أضرار في أحد المبانى في مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.وأشارت الإذاعة إلى سماع دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، على رأسها سديروت وأشكلون ومحيطها، حيث أوضحت هيئة البث "كان" أنه أطلق من غزة صاروخان، سقط أحدهما على أحد المباني في سديروت، دون وقوع إصابات تذكر.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الدفاع ستعترف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين جراء إصابتهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة