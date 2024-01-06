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https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-إسرائيل-تستخدم-أساليب-مختلفة-لتجنيد-جواسيس-في-تركيا-1084743460.html
إعلام: إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا
إعلام: إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا
أعلنت تركيا، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في البلاد، لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T07:26+0000
2024-01-06T07:26+0000
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وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق سراح 11 شخصا بشرط الرقابة القضائية، وأحال 8 أشخاص مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.وفي السياق، أفاد موقع "I24" الإسرائيلي، بأن أجهزة المخابرات في تركيا كشفت هذا الأسبوع عن الأساليب التي يستخدمها الموساد لتجنيد جواسيس.ونقل الموقع عن مسؤولين أتراك أن إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا.ووفقا للمسؤولين الأتراك فإن "المستوى الأول من التجنيد يتعلق بالمراقبة من خلال الوسطاء والمنصات عبر الإنترنت".وتابع المسؤولون: "يقوم الموساد بنشر عروض العمل على الإنترنت مع القليل من التفاصيل، أو روابط على الشبكات الاجتماعية لاختيار الأشخاص المناسبين".وأوضحوا أن الإسرائيليين يعملون مع مجموعتين من الأشخاص: الأولى تؤدي مهام بسيطة بينما تعمل الثانية على مستويات تكتيكية أكثر".وأشاروا إلى أن الإسرائيليين لا يتواصلون مع الجواسيس شخصيا، بل يتواصلون معهم فقط كتابيا عبر تطبيقات المراسلة مثل تلغرام أو واتسآب.وأما بالنسبة للرواتب، يستخدم الموساد طريقة غير رسمية لتحويل الأموال عبر التجار مثل محلات المجوهرات أو محلات الصرافة للحفاظ على السرية.وحسبما أفاد المسؤولون الأتراك، فإن ضباط المخابرات الإسرائيلية يبنون الثقة مع العملاء، وفي مرحلة ما، يطلبون منهم أداء مهام أكثر تعقيدا، ولضمان عدم شعورهم بأنهم يخونون وطنهم، يتم تقديم الدعم النفسي لهم ومبالغ كبيرة من المال ومزايا عديدة. كما يتم دعوتهم إلى اجتماعات في الخارج ويتم استضافتهم في فنادق فاخرة.يشار إلى أن تركيا، تعلن بشكل متكرر عن تفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، خلال السنوات الأخيرة الماضية.وفي وقت سابق، أعلنت تركيا، اعتقال شبكة مكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبته داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.ووقتها، قالت أنقرة، إن شبكة التجسس، استهدفت رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية.
https://sputnikarabic.ae/20211203/تركيا-شبكة-التجسس-الإسرائيلية-نقلت-صورا-لـ-الموساد-عبر-نظارات-مزودة-بكاميرات-1053528034.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/تركيا-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تابعة-للموساد-الإسرائيلي-واعتقال-11-شخصا-1077347374.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا

07:26 GMT 06.01.2024
© AP Photo / Dan Baliltyمعرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية
معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Dan Balilty
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أعلنت تركيا، حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في البلاد، لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق سراح 11 شخصا بشرط الرقابة القضائية، وأحال 8 أشخاص مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.
وفي السياق، أفاد موقع "I24" الإسرائيلي، بأن أجهزة المخابرات في تركيا كشفت هذا الأسبوع عن الأساليب التي يستخدمها الموساد لتجنيد جواسيس.
ونقل الموقع عن مسؤولين أتراك أن إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا.
ووفقا للمسؤولين الأتراك فإن "المستوى الأول من التجنيد يتعلق بالمراقبة من خلال الوسطاء والمنصات عبر الإنترنت".
وتابع المسؤولون: "يقوم الموساد بنشر عروض العمل على الإنترنت مع القليل من التفاصيل، أو روابط على الشبكات الاجتماعية لاختيار الأشخاص المناسبين".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
تركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
3 ديسمبر 2021, 21:41 GMT
وأوضحوا أن الإسرائيليين يعملون مع مجموعتين من الأشخاص: الأولى تؤدي مهام بسيطة بينما تعمل الثانية على مستويات تكتيكية أكثر".
وأشاروا إلى أن الإسرائيليين لا يتواصلون مع الجواسيس شخصيا، بل يتواصلون معهم فقط كتابيا عبر تطبيقات المراسلة مثل تلغرام أو واتسآب.
وأما بالنسبة للرواتب، يستخدم الموساد طريقة غير رسمية لتحويل الأموال عبر التجار مثل محلات المجوهرات أو محلات الصرافة للحفاظ على السرية.
وحسبما أفاد المسؤولون الأتراك، فإن ضباط المخابرات الإسرائيلية يبنون الثقة مع العملاء، وفي مرحلة ما، يطلبون منهم أداء مهام أكثر تعقيدا، ولضمان عدم شعورهم بأنهم يخونون وطنهم، يتم تقديم الدعم النفسي لهم ومبالغ كبيرة من المال ومزايا عديدة.
كما يتم دعوتهم إلى اجتماعات في الخارج ويتم استضافتهم في فنادق فاخرة.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي واعتقال 11 شخصا
23 مايو 2023, 12:47 GMT
يشار إلى أن تركيا، تعلن بشكل متكرر عن تفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا، اعتقال شبكة مكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبته داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.
ووقتها، قالت أنقرة، إن شبكة التجسس، استهدفت رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية.
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