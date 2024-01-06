https://sputnikarabic.ae/20240106/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يدخل-المستشفى-بعد-مضاعفات-ناجمة-عن-إجراء-طبي-روتيني-1084741689.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني"
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني" وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T04:00+0000
2024-01-06T04:00+0000
2024-01-06T04:00+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مستشفى
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر في بيان، "في مساء الأول من يناير، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعد مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني خضع له في الآونة الأخيرة".وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع يتعافى ومن المتوقع أن "يعود لممارسة مهامه" يوم السبت.
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وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مستشفى
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مستشفى
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني" وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من العودة إلى العمل يوم السبت.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر في بيان، "في مساء الأول من يناير، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن
إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعد مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني خضع له في الآونة الأخيرة".
وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع يتعافى ومن المتوقع أن "يعود لممارسة مهامه" يوم السبت.