https://sputnikarabic.ae/20240106/بلينكن-يزور-تل-أبيب-الاثنين-ويناقش-اليوم-التالي-للحرب-مع-الكابينيت-الإسرائيلي-1084768596.html

بلينكن يزور تل أبيب الاثنين ويناقش "اليوم التالي" للحرب مع "الكابينيت" الإسرائيلي

بلينكن يزور تل أبيب الاثنين ويناقش "اليوم التالي" للحرب مع "الكابينيت" الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل، يوم الاثنين المقبل. 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T21:38+0000

2024-01-06T21:38+0000

2024-01-06T21:38+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

الأخبار

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1a093fdd2cf9d9132c878070c24ee0c.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بلينكن سيزور تل أبيب يوم الاثنين المقبل ويبحث مع المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، اليوم التالي من القتال.وأوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي سيناقش مع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي المرحلة الثالثة من الحرب الدائرة على قطاع غزة، وملف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى السلطة من قبل الجانب الإسرائيلي.ومن المقرر أن يزور بلينكن، خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، في إطار الجولة الرابعة له شخصيا في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بالقول إنه "يجب ألا نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها"، بحسب قوله.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "الجيش الإسرائيلي يحارب في الشمال والجنوب من أجل استعادة الأمن لهاتين الجبهتين"، وأنه على الجميع في بلاده وضع كل شيء جانبا والاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر الكامل، على حد زعمه.وفي السياق ذاته، تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، وحكومته أيضا. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.وأشارت وسائل إعلام أخرى بخروج مظاهرات في مدينة تل أبيب، للسبب ذاته، حيث يطالب المحتجون نتنياهو، بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للمطالبة باستقالته.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.

https://sputnikarabic.ae/20240106/زيارة-بلينكن-للمنطقة-العربية-ما-الجديد-الذي-يحمله-لأزمة-الحرب-في-غزة-1084763341.html

https://sputnikarabic.ae/20240106/100-مسؤول-إسرائيلي-سابق-في-الجيش-والموساد-والشرطة-يكشفون-عن-جبهة-حرب-جديدة-أمام-بلادهم-1084758591.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, الأخبار, حركة حماس