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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/سلطات-دونيتسك-تحرير-سوليدار-وأرتيوموفسك-ومارينكا-أمرًا-مهمًا-بالنسبة-لتحرير-كامل-الجمهورية-1084741485.html
سلطات دونيتسك: تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا أمرًا مهمًا بالنسبة لتحرير كامل الجمهورية
سلطات دونيتسك: تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا أمرًا مهمًا بالنسبة لتحرير كامل الجمهورية
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمن، وللتحرير... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T02:50+0000
2024-01-06T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "عام ألفين وثلاثة وعشرين كان غنياً بالأحداث". لافتا إلى أنها " كانت متنوعة".وأوضح، قائلا "نحن أولاً معنيون بكل ما يتعلق بالمكون العسكري.. تحرير تجمعاتنا السكنية أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".ونوه أن من بين التجمعات السكنية الكبرى التي تم تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-أربعة-صواريخ-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1084740632.html
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الأخبار
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

سلطات دونيتسك: تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا أمرًا مهمًا بالنسبة لتحرير كامل الجمهورية

02:50 GMT 06.01.2024
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVالقوات الأوكرانية على طريق قرب باخموت، دونيتسك، 5 مارس 2023
القوات الأوكرانية على طريق قرب باخموت، دونيتسك، 5 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمن، وللتحرير الكامل لجمهورية دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "عام ألفين وثلاثة وعشرين كان غنياً بالأحداث". لافتا إلى أنها " كانت متنوعة".
وأوضح، قائلا "نحن أولاً معنيون بكل ما يتعلق بالمكون العسكري.. تحرير تجمعاتنا السكنية أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
أمس, 23:10 GMT
ونوه أن من بين التجمعات السكنية الكبرى التي تم تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا.
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