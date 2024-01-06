https://sputnikarabic.ae/20240106/سلطات-دونيتسك-تحرير-سوليدار-وأرتيوموفسك-ومارينكا-أمرًا-مهمًا-بالنسبة-لتحرير-كامل-الجمهورية-1084741485.html
سلطات دونيتسك: تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا أمرًا مهمًا بالنسبة لتحرير كامل الجمهورية
سلطات دونيتسك: تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا أمرًا مهمًا بالنسبة لتحرير كامل الجمهورية
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمن، وللتحرير... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T02:50+0000
2024-01-06T02:50+0000
2024-01-06T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "عام ألفين وثلاثة وعشرين كان غنياً بالأحداث". لافتا إلى أنها " كانت متنوعة".وأوضح، قائلا "نحن أولاً معنيون بكل ما يتعلق بالمكون العسكري.. تحرير تجمعاتنا السكنية أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".ونوه أن من بين التجمعات السكنية الكبرى التي تم تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-أربعة-صواريخ-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1084740632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
سلطات دونيتسك: تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا أمرًا مهمًا بالنسبة لتحرير كامل الجمهورية
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمن، وللتحرير الكامل لجمهورية دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "عام ألفين وثلاثة وعشرين كان غنياً بالأحداث
". لافتا إلى أنها " كانت متنوعة".
وأوضح، قائلا "نحن أولاً معنيون بكل ما يتعلق بالمكون العسكري.. تحرير تجمعاتنا السكنية أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".
ونوه أن من بين التجمعات السكنية الكبرى التي تم تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا.