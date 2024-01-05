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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-أربعة-صواريخ-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1084740632.html
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت،إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T23:10+0000
2024-01-05T23:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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وأضافت، "في 6 يناير، في حوالي الساعة 0:30 بتوقيت موسكو (2130 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة.يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو/تموز من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ الهجوم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/تعليق-حركة-المرور-على-جسر-القرم-مؤقتا-1084740465.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا

الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

23:10 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 05.01.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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قالت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت،إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
وأضافت، "في 6 يناير، في حوالي الساعة 0:30 بتوقيت موسكو (2130 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
ولفتت الوزارة إلى أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة.
يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو/تموز من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة
22:06 GMT
واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ الهجوم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.
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