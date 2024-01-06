https://sputnikarabic.ae/20240106/فرنسا-تقول-لإيران-إن-خطر-تفجر-الوضع-بالمنطقة-أصبح-كبيرا-1084760787.html
فرنسا تقول لإيران إن خطر تفجر الوضع بالمنطقة أصبح كبيرا
فرنسا تقول لإيران إن خطر تفجر الوضع بالمنطقة أصبح كبيرا
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال اتصال هاتفي بنظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن خطر اندلاع صراع إقليمي في المنطقة أصبح أكبر من أي وقت... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T17:50+0000
2024-01-06T17:50+0000
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وقالت كولونا عبر منصة "إكس": "تواصلت هاتفيا بالوزير الإيراني عبد اللهيان، وأبلغته برسالة واضحة للغاية، إن خطر اندلاع صراع إقليمي أصبح أكبر من أي وقت مضى".وأضافت كولونا أنه "يجب على إيران وأعوانها التوقف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار"، بحسب قولها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/وزير-الخارجية-التركي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-نار-فوري-في-غزة--1084760047.html
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أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل
أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل
فرنسا تقول لإيران إن خطر تفجر الوضع بالمنطقة أصبح كبيرا
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال اتصال هاتفي بنظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن خطر اندلاع صراع إقليمي في المنطقة أصبح أكبر من أي وقت مضى.
وقالت كولونا عبر منصة "إكس": "تواصلت هاتفيا بالوزير الإيراني عبد اللهيان، وأبلغته برسالة واضحة للغاية، إن خطر اندلاع صراع إقليمي أصبح أكبر من أي وقت مضى".
وأضافت كولونا أنه "يجب على إيران وأعوانها التوقف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار"، بحسب قولها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.