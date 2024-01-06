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https://sputnikarabic.ae/20240106/هيئة-ملاحة-بريطانية-تحث-السفن-في-البحر-الأحمر-على-توخي-الحذر-والإبلاغ-عن-أي-نشاط-مشبوه-1084758374.html
هيئة ملاحة بريطانية تحث السفن في البحر الأحمر على توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه
هيئة ملاحة بريطانية تحث السفن في البحر الأحمر على توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تلقيها بلاغًا باقتراب زوارق من سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، داعيةً السفن إلى الحذر... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T16:08+0000
2024-01-06T16:08+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها "تلقت بلاغًا باقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرقي ميناء "المخا" (غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن)".ونصحت الهيئة الملاحية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، رفضها تهديد أمريكا لها باستخدام القوة ضدها في حال استمرار هجمات الجماعة على السفن المرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر.ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد أيام، من توجيه أمريكا و11 دولة حليفة لها هي أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الأربعاء الماضي، تحذيرًا إلى الجماعة من شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، مطالبةً إياها بـ"الإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة"، محملةً "أنصار الله" العواقب إذا استمرت في "تهديد الاقتصاد العالمي".وجاء البيان التحذيري، بعد ساعات من تبني "أنصار الله" هجومًا على سفينة تحمل اسم "سي إم أي سي جي إم تيج"، قالت الحركة إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قوات "أنصار الله"، مؤكدة الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاج قطاع غزة من غذاء ودواء.
https://sputnikarabic.ae/20240105/أنصار-الله-تؤكد-أن-محاولة-إخضاعها-بالقوة-لن-تجدي-نفعا-1084737082.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, بريطانيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, بريطانيا

هيئة ملاحة بريطانية تحث السفن في البحر الأحمر على توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

16:08 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصورقوارب في البحر الأحمر
قوارب في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Yuriy Somov
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أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تلقيها بلاغًا باقتراب زوارق من سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، داعيةً السفن إلى الحذر خلال إبحارها، والإبلاغ عن أي نشاط "مشبوه".
القاهرة– سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها "تلقت بلاغًا باقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرقي ميناء "المخا" (غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن)".

وذكرت أنه "لم يتم رؤية أسلحة"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف تقوم بتقديم المساعدة، فيما السلطات تقوم بالتحقيق".

ونصحت الهيئة الملاحية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
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أمس, 18:23 GMT
يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، رفضها تهديد أمريكا لها باستخدام القوة ضدها في حال استمرار هجمات الجماعة على السفن المرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر.
ويأتي موقف "أنصار الله"، بعد أيام، من توجيه أمريكا و11 دولة حليفة لها هي أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الأربعاء الماضي، تحذيرًا إلى الجماعة من شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، مطالبةً إياها بـ"الإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة"، محملةً "أنصار الله" العواقب إذا استمرت في "تهديد الاقتصاد العالمي".
وجاء البيان التحذيري، بعد ساعات من تبني "أنصار الله" هجومًا على سفينة تحمل اسم "سي إم أي سي جي إم تيج"، قالت الحركة إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قوات "أنصار الله"، مؤكدة الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاج قطاع غزة من غذاء ودواء.
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