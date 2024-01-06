https://sputnikarabic.ae/20240106/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-ليس-من-حق-إسرائيل-تحديد-مستقبل-غزة-1084742611.html

وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة، منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع، ووصفتها بأنها "غير... 06.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-06T06:43+0000

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وأكدت كولونا في حديثها لوسائل إعلام أمريكية، أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها.وعبرت الوزيرة الفرنسية عن تأييدها لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما شددت أيضا على التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر.وكان وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في وقت سابق إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240105/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تحاول-إجبار-سكان-غزة-على-التدافع-باتجاه-الحدود-1084719839.html

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