https://sputnikarabic.ae/20240107/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-تنتقد-فكرة-إنشاء-جيش-أوروبي-موحد--1084780747.html

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد

أوصت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي، قبل إنشاء جيش، بالتفكير في إنشاء لقاح ضد فيروس كورونا أو تعلم... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T14:06+0000

2024-01-07T14:06+0000

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "جيش الاتحاد الأوربي؟ هل ينبغي لكم البدء بتطوير لقاح كوفيد خاص؟ أم تعلم كيفية حماية حدود الاتحاد الأوروبي بطريقة إنسانية، وفقًا لالتزامات الدولية؟ أم حل قضية اللاجئين والمهاجرين؟ وعندها فقط قوموا بإنشاء جيش".وتابعت زاخاروفا: "بعد ذلك سيصل الرئيس الأمريكي إلى بروكسل ويقول إنه سيرفع أسعار الوقود إذا لم يهاجم جيش الاتحاد الأوروبي من يشير إليهم".وطرحت زاخاروفا السؤال التالي: "لماذا يتعين على كل دولة من دول "الناتو" أن تدفع إلى "الخزانة المشتركة" مبالغ هائلة، (وفي الواقع إلى واشنطن)، التي "تذهب لضمان الأمن؟".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاغاني، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تشكيل قواته المسلحة الخاصة التي يمكن أن تلعب دورا في الحفاظ على السلام ومنع الصراعات.

https://sputnikarabic.ae/20231220/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-في-تقييمه-للصراعات-الدولية-لا-يستطيع-تحديد-الجانب-الصحيح-من-الرواية-1084305867.html

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