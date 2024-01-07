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https://sputnikarabic.ae/20240107/ترامب-بايدن-قد-يدمر-البلاد-خلال-الأشهر-العشرة-المتبقية-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1084770477.html
ترامب: بايدن قد يدمر البلاد خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية
ترامب: بايدن قد يدمر البلاد خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي، جو بايدن، قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T05:03+0000
2024-01-07T05:03+0000
العالم
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وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أيوا: "إنهم لا يتعاملون مع أي شخص بشكل صحيح، لذا قد ينتهي بكم الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، وعلى الرغم من أننا اقتربنا من الانتخابات، إلا أننا لسنا قريبين بما فيه الكفاية عشرة أشهر كافية لهم لتدمير بلدنا بالكامل".وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة لأنه حسب رأيه، لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن.وتابع ترامب قائلا: "لم يعجبهم حقيقة أنني أجيد التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أنا أحب أن أتعامل مع الأشخاص الذين يمتلكون 1.6 ألف رأس نووية".ووصف ترامب نفسه بأنه المرشح الوحيد القادر على إنقاذ الولايات المتحدة، مضيفا "معي كرئيس لكم، لن نشهد حربا عالمية ثالثة".ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا.وحتى الآن لم يعترف ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية السابقة أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وما زال يصر على أن نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها.
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ترامب: بايدن قد يدمر البلاد خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية

05:03 GMT 07.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي، جو بايدن، قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أيوا: "إنهم لا يتعاملون مع أي شخص بشكل صحيح، لذا قد ينتهي بكم الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، وعلى الرغم من أننا اقتربنا من الانتخابات، إلا أننا لسنا قريبين بما فيه الكفاية عشرة أشهر كافية لهم لتدمير بلدنا بالكامل".
وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة لأنه حسب رأيه، لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن.
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وتابع ترامب قائلا: "لم يعجبهم حقيقة أنني أجيد التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أنا أحب أن أتعامل مع الأشخاص الذين يمتلكون 1.6 ألف رأس نووية".
ووصف ترامب نفسه بأنه المرشح الوحيد القادر على إنقاذ الولايات المتحدة، مضيفا "معي كرئيس لكم، لن نشهد حربا عالمية ثالثة".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا.
وحتى الآن لم يعترف ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية السابقة أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وما زال يصر على أن نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها.
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