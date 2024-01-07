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حركة حماس: العدو لم يحقق أي إنجاز على الأرض

حركة حماس: العدو لم يحقق أي إنجاز على الأرض

أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض بخصوص الأهداف التي حددها". 07.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "من يقرر مصير فلسطين وأرضها ونظامها هو شعبها فقط، أرضنا لن تكون إلا أرضا فلسطينية للشعب الفلسطيني".وأضاف: "العدو لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض بخصوص الأهداف التي حددها، واستمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان".وتابع حمدان، قائلا: "إنّ حديث قادة الاحتلال المجرمين المتكرر عن ما أسموه الهجرة الطوعية لسكان غزة، على لسان الفاشل نتنياهو ووزرائه (سموتريش وبن غفير) وغيرهم من المتطرفين النازيين، ما هو إلا تعبير عن أوهام وأحلام لن تتحقق، وسيهاجر هؤلاء المستوطنون الغرباء عن أرضنا، مرة أخرى وللأبد، إلى أوطانهم التي جاؤوا منها".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي حتى الآن، عن مقتل نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240107/الهباش-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تحترم-القوانين-الدولية-والعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-بدأ-بقرارها-1084783521.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل