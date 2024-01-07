https://sputnikarabic.ae/20240107/دبلوماسي-روسي-الأزمة-الأوكرانية-كشفت-خطط-أمريكا-لإضعاف-روسيا-1084788780.html
دبلوماسي روسي: الأزمة الأوكرانية كشفت خطط أمريكا لإضعاف روسيا
دبلوماسي روسي: الأزمة الأوكرانية كشفت خطط أمريكا لإضعاف روسيا
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الصراع الأوكراني هو مظهر من مظاهر الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى إضعاف روسيا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T19:51+0000
2024-01-07T19:51+0000
2024-01-07T19:51+0000
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وكتب بوليانسكي عبر منصة "إكس": "من المؤكد أن القوات الأوكرانية لن تتقدم في أي جهة، نظام كييف سيخسر قريبا، ولكن أظهرت الأزمة الأوكرانية أن حلف "الناتو" يشن حربا في أوكرانيا، من خلال وكلائه بحكم الأمر الواقع، وهذا هو ذروة الاستراتيجية الأمريكية الطويلة المدى لإضعاف روسيا".وأضاف: "العالم سيتغير بعد هزيمة نظام كييف ومؤيديه، وإذا لم يتوصل حلف "الناتو" وأمريكا إلى أي استنتاجات ولم ينخرطا في تحويل صادق وعميق للبنية الأمنية الأوروبية على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، فسيكون هذا خطأ فادحا من جانب الغرب".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240107/محلل-بريطاني-الغرب-مصدوم-من-الهجمات-الصاروخية-الروسية-على-أهداف-استراتيجية-في-أوكرانيا-1084788284.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوماسي روسي: الأزمة الأوكرانية كشفت خطط أمريكا لإضعاف روسيا
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الصراع الأوكراني هو مظهر من مظاهر الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى إضعاف روسيا وهزيمتها.
وكتب بوليانسكي عبر منصة "إكس": "من المؤكد أن القوات الأوكرانية لن تتقدم في أي جهة، نظام كييف سيخسر قريبا، ولكن أظهرت الأزمة الأوكرانية أن حلف "الناتو" يشن حربا في أوكرانيا، من خلال وكلائه بحكم الأمر الواقع، وهذا هو ذروة الاستراتيجية الأمريكية الطويلة المدى لإضعاف روسيا".
وأضاف: "العالم سيتغير بعد هزيمة نظام كييف ومؤيديه، وإذا لم يتوصل حلف "الناتو" وأمريكا إلى أي استنتاجات ولم ينخرطا في تحويل صادق وعميق للبنية الأمنية الأوروبية على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، فسيكون هذا خطأ فادحا من جانب الغرب".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.