عربي
https://sputnikarabic.ae/20240107/محلل-بريطاني-الغرب-مصدوم-من-الهجمات-الصاروخية-الروسية-على-أهداف-استراتيجية-في-أوكرانيا-1084788284.html
محلل بريطاني: الغرب مصدوم من الهجمات الصاروخية الروسية على أهداف استراتيجية في أوكرانيا
محلل بريطاني: الغرب مصدوم من الهجمات الصاروخية الروسية على أهداف استراتيجية في أوكرانيا
أفاد المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب شعر بالصدمة من الهجمات الصاروخية الروسية على أهداف استراتيجية في أوكرانيا، والتي أدت إلى تدمير بطاريتي... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T19:20+0000
2024-01-07T19:41+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg
وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الهجومان الكبيران اللذان وقعا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، و2 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، كانا مدمرين للغاية".وتابع ميركوريس: "من الواضح أن الأمريكيين والأوكرانيين وحلفائهم الغربيين، أصيبوا بالصدمة من هذه الهجمات، وهناك قدر كبير من الأدلة على أنها أدت إلى تدمير بطاريتين على الأقل من نظام الدفاع الجوي "باتريوت".وأوضح ميركوريس أن روسيا تمكنت من ضرب الكثير من الأهداف الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية ، مشيرا إلى أن المؤسسات الصناعية القريبة من كييف تعرضت لأضرار بالغة.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240107/جنرال-أوكراني-يسلط-الضوء-على-ضربة-روسية-أجهضت-مشروعا-صاروخيا-لنظام-كييف--1084784138.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_203:0:1388:889_1920x0_80_0_0_c08c3e628dd470c05ef230d4f61bdf48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

محلل بريطاني: الغرب مصدوم من الهجمات الصاروخية الروسية على أهداف استراتيجية في أوكرانيا

19:20 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 19:41 GMT 07.01.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الغرب شعر بالصدمة من الهجمات الصاروخية الروسية على أهداف استراتيجية في أوكرانيا، والتي أدت إلى تدمير بطاريتي "باتريوت".
وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الهجومان الكبيران اللذان وقعا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، و2 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، كانا مدمرين للغاية".
وتابع ميركوريس: "من الواضح أن الأمريكيين والأوكرانيين وحلفائهم الغربيين، أصيبوا بالصدمة من هذه الهجمات، وهناك قدر كبير من الأدلة على أنها أدت إلى تدمير بطاريتين على الأقل من نظام الدفاع الجوي "باتريوت".
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
جنرال أوكراني يسلط الضوء على ضربة روسية أجهضت مشروعا صاروخيا لنظام كييف
15:09 GMT
وأوضح ميركوريس أن روسيا تمكنت من ضرب الكثير من الأهداف الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية ، مشيرا إلى أن المؤسسات الصناعية القريبة من كييف تعرضت لأضرار بالغة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو12:57 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала