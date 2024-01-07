عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/ضباط-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يتحدثون-عن-رفض-جنودهم-القتال-بالقرب-من-نهر-دنيبر-1084785234.html
ضباط القوات المسلحة الأوكرانية يتحدثون عن رفض جنودهم القتال بالقرب من نهر دنيبر
ضباط القوات المسلحة الأوكرانية يتحدثون عن رفض جنودهم القتال بالقرب من نهر دنيبر
أفاد العديد من الضباط الأوكرانيين، لصحيفة أوكرانية، بأنه يوجد في كل سرية من القوات المسلحة الأوكرانية أولئك الذين لا يريدون خوض معركة في قرية كرينكي على الضفة... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T16:36+0000
2024-01-07T16:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال أحد الضباط للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته: "بعد أن كانوا في كرينكي، يرفض الكثيرون الذهاب إلى هناك مرة أخرى. هناك رافضون في كل سرية، إنهم يحاولون مع الرافضين، ولكن هناك أيضًا رافضون أقوياء جدا، أحيانا يصل الأمر إلى الانتحار".وقال أحد الجنود لصحيفة "سترانا": "بالمناسبة، هناك أيضًا العديد من الرافضين بين الضباط. ولكن على عكس الجنود، فإن هذا ليس مرئيًا بشكل خاص، يجد العديد من الضباط الرافضين الأسباب لعدم الذهاب إلى الصفر(خط المواجهة)".واشتكى أحد المحاورين، بالقول: "الروس لديهم عدد أكبر بكثير من الطائرات دون طيار بنسبة طائرة واحدة لدينا إلى 5-7 منها. كما أن لديهم ذخيرة أكثر بكثير للمدفعية، التي تسوي ببساطة كرينكي بالأرض. وحتى المزيد من الجنود - النسبة هي 1/3 جنودهم لا يهربون ولا يستسلمون".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240107/سياسي-فرنسي-يكشف-عن-فشل-جهود-الناتو-في-أوكرانيا-1084771629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضباط القوات المسلحة الأوكرانية يتحدثون عن رفض جنودهم القتال بالقرب من نهر دنيبر

16:36 GMT 07.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد العديد من الضباط الأوكرانيين، لصحيفة أوكرانية، بأنه يوجد في كل سرية من القوات المسلحة الأوكرانية أولئك الذين لا يريدون خوض معركة في قرية كرينكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وبعضهم ينتحر.
وقال أحد الضباط للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته: "بعد أن كانوا في كرينكي، يرفض الكثيرون الذهاب إلى هناك مرة أخرى. هناك رافضون في كل سرية، إنهم يحاولون مع الرافضين، ولكن هناك أيضًا رافضون أقوياء جدا، أحيانا يصل الأمر إلى الانتحار".

ووفقا لهم، فإن العديد من الجنود لا يفهمون لماذا يجب عليهم السيطرة على رأس الجسر هذا، واشتكوا من أن جدوى هذه المهمة "تشكل لغزا" ليس فقط بالنسبة للجنود، بل أيضا بالنسبة للضباط، ومن بينهم أيضا أولئك الذين، لأسباب مختلفة، لا يذهبون إلى الخطوط الأمامية.

وقال أحد الجنود لصحيفة "سترانا": "بالمناسبة، هناك أيضًا العديد من الرافضين بين الضباط. ولكن على عكس الجنود، فإن هذا ليس مرئيًا بشكل خاص، يجد العديد من الضباط الرافضين الأسباب لعدم الذهاب إلى الصفر(خط المواجهة)".

وأشار الضباط إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد مكان للاختباء في كرينكي، فهناك عدد كبير من الطائرات دون طيار الروسية في السماء، والمساحة بأكملها مرئية، وبمجرد ظهور جنود القوات المسلحة الأوكرانية، تبدأ المدفعية في إطلاق النار عليهم.

واشتكى أحد المحاورين، بالقول: "الروس لديهم عدد أكبر بكثير من الطائرات دون طيار بنسبة طائرة واحدة لدينا إلى 5-7 منها. كما أن لديهم ذخيرة أكثر بكثير للمدفعية، التي تسوي ببساطة كرينكي بالأرض. وحتى المزيد من الجنود - النسبة هي 1/3 جنودهم لا يهربون ولا يستسلمون".
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
سياسي فرنسي يكشف عن فشل جهود "الناتو" في أوكرانيا
07:29 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو12:57 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала