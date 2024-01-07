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طهران: إيران وروسيا لم تعودا بحاجة إلى "سويفت" في المعاملات بينهما
طهران: إيران وروسيا لم تعودا بحاجة إلى "سويفت" في المعاملات بينهما
أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، اليوم الأحد، أن إيران وروسيا، لم تعودا بحاجة، بعد الآن، إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T20:30+0000
2024-01-07T20:30+0000
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وقال كريمي: "إن المصدرين من البلدين لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية، وفي هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال، أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".ولفت كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا، قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، ما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا، ومن الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".وتابع كريمي: "رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء تعاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال، خلال الأشهر الستة المقبلة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.وفي السياق ذاته، قال وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ألكسندر سلينيف: "يتم إجراء حجم كبير من تجارتنا بالعملات الوطنية، وأداء بنوكنا المركزية آخذ في التحسن".
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روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

طهران: إيران وروسيا لم تعودا بحاجة إلى "سويفت" في المعاملات بينهما

20:30 GMT 07.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبنك المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، اليوم الأحد، أن إيران وروسيا، لم تعودا بحاجة، بعد الآن، إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما.
وقال كريمي: "إن المصدرين من البلدين لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية، وفي هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال، أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".
ولفت كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا، قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، ما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا، ومن الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".
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وتابع كريمي: "رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء تعاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال، خلال الأشهر الستة المقبلة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وفي السياق ذاته، قال وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ألكسندر سلينيف: "يتم إجراء حجم كبير من تجارتنا بالعملات الوطنية، وأداء بنوكنا المركزية آخذ في التحسن".
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