https://sputnikarabic.ae/20231225/بوتين-يعلن-اتفاق-قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-عقد-قمة-يوبيلية-عام-2024-في-موسكو--1084456517.html

بوتين يعلن اتفاق قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عقد قمة يوبيلية عام 2024 في موسكو

بوتين يعلن اتفاق قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عقد قمة يوبيلية عام 2024 في موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتفقوا على عقد القمة اليوبيلية العاشرة للاتحاد في العام 2024، في... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T17:55+0000

2023-12-25T17:55+0000

2023-12-25T17:55+0000

روسيا

العالم

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "كما أشرنا أكثر من مرة، فإنه في العام المقبل، تحل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفقنا الآن في إطار ضيق على أنه نظرًا لأن هذا حدث يوبيلي، فقد وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو، بشهر أيار/ مايو 2024".وأشار بوتين إلى أن أن حصة التجارة بالعملات الوطنية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بلغت أكثر من 90 %.وأضاف الرئيس بوتين: "المهم، أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تجاوزت 90 %، ولا شك أن هذا الرقم سيستمر في النمو بالمستقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير المشتركة التي اتخذتها بلداننا في القطاع المالي".وأعرب بوتين عن أمنياته لأرمينيا بالنجاح في رئاستها للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدًا على استعداد روسيا تقديم المساعدة اللازمة.وأردف بوتين، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، ابتداء من 1 يناير( كانون الثاني المقبل)، تنقل روسيا مهام رئاستها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى أرمينيا. أتمنى النجاح لزملائنا وأصدقائنا الأرمينيين، وبالطبع سنقدم لهم كل المساعدة اللازمة".يضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلًا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015، على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا أرمينيا وقرغيزستان، في العام ذاته.

https://sputnikarabic.ae/20230123/بوتين-لدى-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-كل-الفرص-ليصبح-قطبا-قويا-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1072594050.html

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