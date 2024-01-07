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https://sputnikarabic.ae/20240107/غارات-تركية-تودي-بمسلحين-من-قوات-قسد-1084789503.html
غارات تركية تحيد 3 مسلحين من قوات "قسد" شرقي سوريا
غارات تركية تحيد 3 مسلحين من قوات "قسد" شرقي سوريا
قُتلت مجموعة من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قياديون وأصيبت مجموعة أخرى، في استهدافين جويين جديدين وهما الأولين، منذ بداية العام الحالي، للطيران... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T20:47+0000
2024-01-07T20:50+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة انتحارية تركية، استهدفت مساء اليوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، موقعًا وتجمعًا عسكريا لقوات "قسد" في قرية فاطسة شرق بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ما أدى لمقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين كحصيلة أولية".وتابع المراسل أن "الاستهداف هو الثاني خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث استهدفت مسيرة تركية، مساء أمس السبت، فوجا عسكريا تابعا لقوات "قسد" بمحيط قرية كرصور في ريف القامشلي شمالي الحسكة، مع وقوع خسائر بشرية ومادية لم تعرف بالضبط".كما أدى الاستهداف إلى تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة ضمن الفوج المذكور، بحسب المراسل.وفي الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2023، شنت المسيرات التركية حملة شرسة على مواقق قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرقي سوريا، فاقت الـ100 منها 36 على منطقة القامشلي في ريف الحسكة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات "قسد" بينهم قياديون ومسلحون من حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20231223/غارات-تركية-انتقامية-على-مواقع-نفطية-وحيوية-قرب-قواعد-أمريكية-شرقي-سوريا-فيديو-1084399456.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

غارات تركية تحيد 3 مسلحين من قوات "قسد" شرقي سوريا

20:47 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 20:50 GMT 07.01.2024)
© Sputnikمسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات "قسد" شرقي سوريا
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik
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قُتلت مجموعة من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بينهم قياديون وأصيبت مجموعة أخرى، في استهدافين جويين جديدين وهما الأولين، منذ بداية العام الحالي، للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة انتحارية تركية، استهدفت مساء اليوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، موقعًا وتجمعًا عسكريا لقوات "قسد" في قرية فاطسة شرق بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ما أدى لمقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين كحصيلة أولية".
وتابع المراسل أن "الاستهداف هو الثاني خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث استهدفت مسيرة تركية، مساء أمس السبت، فوجا عسكريا تابعا لقوات "قسد" بمحيط قرية كرصور في ريف القامشلي شمالي الحسكة، مع وقوع خسائر بشرية ومادية لم تعرف بالضبط".
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كما أدى الاستهداف إلى تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة ضمن الفوج المذكور، بحسب المراسل.
وفي الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2023، شنت المسيرات التركية حملة شرسة على مواقق قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرقي سوريا، فاقت الـ100 منها 36 على منطقة القامشلي في ريف الحسكة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات "قسد" بينهم قياديون ومسلحون من حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
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