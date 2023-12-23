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https://sputnikarabic.ae/20231223/غارات-تركية-انتقامية-على-مواقع-نفطية-وحيوية-قرب-قواعد-أمريكية-شرقي-سوريا-فيديو-1084399456.html
غارات تركية انتقامية على مواقع نفطية وحيوية قرب قواعد أمريكية شرقي سوريا.. فيديو
غارات تركية انتقامية على مواقع نفطية وحيوية قرب قواعد أمريكية شرقي سوريا.. فيديو
قصفت طائرات حربية تركية، ليل اليوم، مواقع تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مناطق نفطية وحيوية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، رداً على مقتل مجموعة... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T22:09+0000
2023-12-23T22:09+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة أن محطتي (عودة) و(السعيدة) النفطتيتين بريف بلدة القحطانية، ومبنى المصرف الزراعي سابقاً، والذي تتخذه قوات "قسد" مقراً عسكرياً لها داخل بلدة القحطانية، وموقع المحطة الثامنة بريف مدينة المالكية بمحافظة الحسكة، تعرضوا لقصف عنيف بالصواريخ من طائرات حربية تركية، ليل اليوم (السبت- الأحد).وأكد المراسل وقوع أضرار مادية وبشرية كبيرة في صفوف قوات "قسد" التي تعرضت مواقعها القريبة من قواعد ونقاط تمركز القوات الأمريكية بمحيط آبار وحقول النفط، شمالي وشرقي سوريا.واوضح المراسل، أن سماء الحدود الشمالية من محافظة الحسكة الحدودية مع تركيا تشهد تحليقاً مكثفاً من الطائرات المسيرة والحربية التركية، مع حالة من الاستنفار الكبير في صفوف قوات "قسد" التي قامت بإخلاء جميع مقراتها تحسباً لأي هجمات متوقعة.وكانت الطائرات الحربية والمسيرة التركية، نفذت خلال حملة القصف الممنهج التي انتهت في تشرين الأول الماضي، والذي استهدفت البنية التحتية والمنشآت النفطية والكهربائية بشكل مباشر، والتي طالت أكثر من 23 منشأة وموقع عسكري على الأقل.
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أخبار سوريا اليوم, قسد, الطيران التركي, العالم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, قسد, الطيران التركي, العالم, تقارير سبوتنيك

غارات تركية انتقامية على مواقع نفطية وحيوية قرب قواعد أمريكية شرقي سوريا.. فيديو

22:09 GMT 23.12.2023
© AP Photo / Emrah Gurelصورة أرشيفية.. الطيران الحربي التركي يهاجم أهدافا في سوريا
صورة أرشيفية.. الطيران الحربي التركي يهاجم أهدافا في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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قصفت طائرات حربية تركية، ليل اليوم، مواقع تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مناطق نفطية وحيوية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، رداً على مقتل مجموعة من جنود الجيش التركي في عملية نفذتها مجموعات "حزب العمال الكردستاني" على نقاط عسكرية قرب الحدود العراقية التركية.
وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة أن محطتي (عودة) و(السعيدة) النفطتيتين بريف بلدة القحطانية، ومبنى المصرف الزراعي سابقاً، والذي تتخذه قوات "قسد" مقراً عسكرياً لها داخل بلدة القحطانية، وموقع المحطة الثامنة بريف مدينة المالكية بمحافظة الحسكة، تعرضوا لقصف عنيف بالصواريخ من طائرات حربية تركية، ليل اليوم (السبت- الأحد).
وأكد المراسل وقوع أضرار مادية وبشرية كبيرة في صفوف قوات "قسد" التي تعرضت مواقعها القريبة من قواعد ونقاط تمركز القوات الأمريكية بمحيط آبار وحقول النفط، شمالي وشرقي سوريا.
واوضح المراسل، أن سماء الحدود الشمالية من محافظة الحسكة الحدودية مع تركيا تشهد تحليقاً مكثفاً من الطائرات المسيرة والحربية التركية، مع حالة من الاستنفار الكبير في صفوف قوات "قسد" التي قامت بإخلاء جميع مقراتها تحسباً لأي هجمات متوقعة.
وكانت الطائرات الحربية والمسيرة التركية، نفذت خلال حملة القصف الممنهج التي انتهت في تشرين الأول الماضي، والذي استهدفت البنية التحتية والمنشآت النفطية والكهربائية بشكل مباشر، والتي طالت أكثر من 23 منشأة وموقع عسكري على الأقل.
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