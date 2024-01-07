https://sputnikarabic.ae/20240107/ليبيا-تعلن-حالة-القوة-القاهرة-في-حقل-الشرارة-النفطي--1084784905.html
ليبيا تعلن "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي
ليبيا تعلن "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة، أكبر حقل نفط في ليبيا، نتيجة إغلاق الحقل من قبل معتصمين. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T15:47+0000
2024-01-07T15:47+0000
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وجاء في بيان المؤسسة:"المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024 بحقل الشرارة بسبب إغلاق الحقل من قبل محتجين".وكانت مجموعة من المحتجين قد أغلقت منجم الشرارة، يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت بحل مشكلة نقص المواد البترولية في منطقة فزان الواقعة جنوب غربي البلاد، فضلا عن إصلاح الطرق وتطوير البنية التحتية للمنطقة.ويعد حقل الشرارة الليبي، من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا، وكان دائما ورقة في الخلافات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع في الجنوب.وتعد ورقة الحقول النفطية أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا، ودائما ما تلجأ لها الأطراف الليبية، للضغط على الحكومة في طرابلس، بسبب ما يقولون إنه عدم التوزيع العادل للثروة، أو غياب التنمية في المناطق الأخرى، وكذلك لخلافات سياسية أخرى، وفق ما يرد دائما في بيانات أو على لسان برلمانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/إغلاق-حقل-الشرارة-النفطي-في-ليبيا-ورقة-سياسية-أم-مطالب-مشروعة؟-1084735950.html
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العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا تعلن "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة، أكبر حقل نفط في ليبيا، نتيجة إغلاق الحقل من قبل معتصمين.
وجاء في بيان المؤسسة:"المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024 بحقل الشرارة بسبب إغلاق الحقل من قبل محتجين".
وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق أدى إلى توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، مضيفة أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً "في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
وكانت مجموعة من المحتجين قد أغلقت منجم الشرارة، يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت بحل مشكلة نقص المواد البترولية في منطقة فزان الواقعة جنوب غربي البلاد، فضلا عن إصلاح الطرق وتطوير البنية التحتية للمنطقة.
ويعد حقل الشرارة الليبي
، من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا، وكان دائما ورقة في الخلافات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع في الجنوب.
وتعد ورقة الحقول النفطية أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا، ودائما ما تلجأ لها الأطراف الليبية، للضغط على الحكومة في طرابلس، بسبب ما يقولون إنه عدم التوزيع العادل للثروة، أو غياب التنمية في المناطق الأخرى، وكذلك لخلافات سياسية أخرى، وفق ما يرد دائما في بيانات أو على لسان برلمانيين.