عربي
https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-صحفيين-فلسطينيين-جراء-غارة-إسرائيلية-غربي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1084777530.html
مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة
مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة
قتل الصحفيان حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T11:33+0000
2024-01-07T11:33+0000
طوفان الأقصى
العالم
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_884318989c22466cfcccfb6da748ce1c.jpg
واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.والصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة.وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-إغلاق-الممر-الإنساني-بشارع-صلاح-الدين-وتحويله-إلى-طريق-آخر-1084776795.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed057ba7356b700348d694308fa41d81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة

11:33 GMT 07.01.2024
© AP Photo / Adel Hanaالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
قتل الصحفيان حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.
والصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
إسرائيل تعلن إغلاق الممر الإنساني بشارع صلاح الدين وتحويله إلى طريق آخر
11:00 GMT
وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو10:21 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала