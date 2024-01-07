https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-صحفيين-فلسطينيين-جراء-غارة-إسرائيلية-غربي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1084777530.html
مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة
مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة
قتل الصحفيان حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T11:33+0000
2024-01-07T11:33+0000
2024-01-07T11:33+0000
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واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.والصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة.وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-إغلاق-الممر-الإنساني-بشارع-صلاح-الدين-وتحويله-إلى-طريق-آخر-1084776795.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة
قتل الصحفيان حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.
والصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة.
وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة
.