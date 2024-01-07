https://sputnikarabic.ae/20240107/-المجر-تكشف-عن-عجز-الاتحاد-الأوروبي-عن-تنفيذ-مشاريع-دون-روسيا--1084773224.html
المجر تكشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ مشاريع دون روسيا
المجر تكشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ مشاريع دون روسيا
أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، بأن الهيكل الأمني المستقبلي في أوروبا مستحيل دون مشاركة روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T08:19+0000
2024-01-07T08:19+0000
2024-01-07T08:19+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوكا ردا على سؤال حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تحسين العلاقات مع موسكو في المستقبل:" أعتقد أن البنية الأمنية المستقبلية في أوروبا ستكون مستحيلة دون المشاركة النشطة لروسيا. ولا يمكن إنشاء البنية الأمنية لمستقبل أوروبا إلا بمشاركة روسيا فيها، وليس باستبعادها".وكما ذكر النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في وقت سابق، بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، ستكون هناك حاجة إلى مناقشة بين روسيا وأوروبا حول الأمن الأوروبي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار مصالح موسكو.ووفقا له، فإن روسيا تؤيد مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، "عندما لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-من-المؤكد-أن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لعبا-دورا-رئيسيا-في-انقلاب-أوكرانيا-1084505049.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر تكشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ مشاريع دون روسيا
أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، بأن الهيكل الأمني المستقبلي في أوروبا مستحيل دون مشاركة روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا حاسمًا في المناقشات حول هذا الموضوع.
وقال بوكا ردا على سؤال حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تحسين العلاقات مع موسكو في المستقبل:" أعتقد أن البنية الأمنية المستقبلية في أوروبا ستكون مستحيلة دون المشاركة النشطة لروسيا. ولا يمكن إنشاء البنية الأمنية لمستقبل أوروبا إلا بمشاركة روسيا فيها، وليس باستبعادها".
وفي مقابلة مع صحيفة "إيلتا سانومات الفنلندية"، أعرب بوكا عن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من لعب "دور حاسم" في هذه المناقشات الأمنية، وتشارك فيها روسيا "عندما يحين الوقت".
وكما ذكر النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في وقت سابق، بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، ستكون هناك حاجة إلى مناقشة بين روسيا وأوروبا حول الأمن الأوروبي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار مصالح موسكو.
27 ديسمبر 2023, 16:42 GMT
ووفقا له، فإن روسيا تؤيد مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، "عندما لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى".