https://sputnikarabic.ae/20240107/-المجر-تكشف-عن-عجز-الاتحاد-الأوروبي-عن-تنفيذ-مشاريع-دون-روسيا--1084773224.html

المجر تكشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ مشاريع دون روسيا

المجر تكشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ مشاريع دون روسيا

أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، بأن الهيكل الأمني ​​المستقبلي في أوروبا مستحيل دون مشاركة روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T08:19+0000

2024-01-07T08:19+0000

2024-01-07T08:19+0000

العالم

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بوكا ردا على سؤال حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تحسين العلاقات مع موسكو في المستقبل:" أعتقد أن البنية الأمنية المستقبلية في أوروبا ستكون مستحيلة دون المشاركة النشطة لروسيا. ولا يمكن إنشاء البنية الأمنية لمستقبل أوروبا إلا بمشاركة روسيا فيها، وليس باستبعادها".وكما ذكر النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في وقت سابق، بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، ستكون هناك حاجة إلى مناقشة بين روسيا وأوروبا حول الأمن الأوروبي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار مصالح موسكو.ووفقا له، فإن روسيا تؤيد مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، "عندما لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-من-المؤكد-أن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لعبا-دورا-رئيسيا-في-انقلاب-أوكرانيا-1084505049.html

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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي