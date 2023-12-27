https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-من-المؤكد-أن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لعبا-دورا-رئيسيا-في-انقلاب-أوكرانيا-1084505049.html

روسيا: من المؤكد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في انقلاب أوكرانيا

روسيا: من المؤكد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في انقلاب أوكرانيا

صرح الممثل الدائم الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بأن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T16:42+0000

2023-12-27T16:42+0000

2023-12-27T16:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الدولي

روسيا

فاسيلي نيبينزيا

أخبار أوكرانيا

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بدأت روسيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "عشر سنوات من الميدان الأوروبي خطوة إلى الهاوية".ولفت نيبينزيا الانتباه إلى حقيقة أن قرار الحكومة الأوكرانية بتأجيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قوبل باحتجاجات منظمة ومنسقة للغاية.وأشار نيبينزيا، إلى أن الخبراء والسياسيين الغربيين يتحدثون بشكل متزايد عن هذا اليوم: "جاء أحد التأكيدات الأخيرة من عضو الكونغرس توماس ماسي، الذي صرح بصراحة أن الولايات المتحدة ساعدت في الإطاحة بالحكومة المنتخبة".وفي نوفمبر، مرت 10 سنوات على بدء الاحتجاجات التي أدت إلى الانقلاب في ساحة كييف الرئيسية (ساحة الاستقلال). كان السبب هو تعليق توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات، وفي وقت لاحق، أصبح الميدان مركز المواجهة بين قوات الأمن والراديكاليين، وتحولت الاشتباكات إلى عشرات الضحايا.وصرّح الخبير البارز في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أوليغ نيمنسكي، الباحث في معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "إزفستيا"، بأن أحداث الميدان الأوروبي، التي بدأت في 21 نوفمبر 2013، أنهت النموذج الحكومي في أوكرانيا.اقرأ أيضا: خبير استراتيجي روسي: أحداث "الميدان الأوروبي" أنهت نموذج الدولة الأوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20231227/وزارة-المالية-الأوكرانية-قدراتنا-مستنفدة-لتمويل-الاحتياجات-العسكرية-1084497226.html

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