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https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-من-المؤكد-أن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لعبا-دورا-رئيسيا-في-انقلاب-أوكرانيا-1084505049.html
روسيا: من المؤكد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في انقلاب أوكرانيا
روسيا: من المؤكد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في انقلاب أوكرانيا
صرح الممثل الدائم الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بأن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T16:42+0000
2023-12-27T16:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الدولي
روسيا
فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
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بدأت روسيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "عشر سنوات من الميدان الأوروبي خطوة إلى الهاوية".ولفت نيبينزيا الانتباه إلى حقيقة أن قرار الحكومة الأوكرانية بتأجيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قوبل باحتجاجات منظمة ومنسقة للغاية.وأشار نيبينزيا، إلى أن الخبراء والسياسيين الغربيين يتحدثون بشكل متزايد عن هذا اليوم: "جاء أحد التأكيدات الأخيرة من عضو الكونغرس توماس ماسي، الذي صرح بصراحة أن الولايات المتحدة ساعدت في الإطاحة بالحكومة المنتخبة".وفي نوفمبر، مرت 10 سنوات على بدء الاحتجاجات التي أدت إلى الانقلاب في ساحة كييف الرئيسية (ساحة الاستقلال). كان السبب هو تعليق توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات، وفي وقت لاحق، أصبح الميدان مركز المواجهة بين قوات الأمن والراديكاليين، وتحولت الاشتباكات إلى عشرات الضحايا.وصرّح الخبير البارز في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أوليغ نيمنسكي، الباحث في معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "إزفستيا"، بأن أحداث الميدان الأوروبي، التي بدأت في 21 نوفمبر 2013، أنهت النموذج الحكومي في أوكرانيا.اقرأ أيضا: خبير استراتيجي روسي: أحداث "الميدان الأوروبي" أنهت نموذج الدولة الأوكرانية
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الولايات المتحدة الأمريكية, الاتحاد الدولي, روسيا, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الاتحاد الدولي, روسيا, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا

روسيا: من المؤكد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في انقلاب أوكرانيا

16:42 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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صرح الممثل الدائم الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بأن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في تنفيذ الانقلاب في أوكرانيا.
بدأت روسيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "عشر سنوات من الميدان الأوروبي خطوة إلى الهاوية".
ولفت نيبينزيا الانتباه إلى حقيقة أن قرار الحكومة الأوكرانية بتأجيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قوبل باحتجاجات منظمة ومنسقة للغاية.

وأضاف نيبينزيا: "ليس لدينا شك في الدور الرئيسي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التحريض على احتجاج أقلية صاخبة وتشجيعه وإدارته باستخدام المتطرفين اليمينيين والنازيين الجدد كوسيلة ضغط".

وأشار نيبينزيا، إلى أن الخبراء والسياسيين الغربيين يتحدثون بشكل متزايد عن هذا اليوم: "جاء أحد التأكيدات الأخيرة من عضو الكونغرس توماس ماسي، الذي صرح بصراحة أن الولايات المتحدة ساعدت في الإطاحة بالحكومة المنتخبة".
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وأكد نيبينزيا على أنه "نحن ندرك جيدا تقنيات التضليل التي تم استخدامها في الميدان، وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المستقلة، التي تمولها في الواقع أجهزة المخابرات الغربية، ألهمت الكراهية والخوف من السلطات في الجماهير، وتلاعبت بالرأي العام، وشوهت المعلومات بل وزيفتها".

وفي نوفمبر، مرت 10 سنوات على بدء الاحتجاجات التي أدت إلى الانقلاب في ساحة كييف الرئيسية (ساحة الاستقلال). كان السبب هو تعليق توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات، وفي وقت لاحق، أصبح الميدان مركز المواجهة بين قوات الأمن والراديكاليين، وتحولت الاشتباكات إلى عشرات الضحايا.
وصرّح الخبير البارز في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أوليغ نيمنسكي، الباحث في معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "إزفستيا"، بأن أحداث الميدان الأوروبي، التي بدأت في 21 نوفمبر 2013، أنهت النموذج الحكومي في أوكرانيا.
اقرأ أيضا: خبير استراتيجي روسي: أحداث "الميدان الأوروبي" أنهت نموذج الدولة الأوكرانية
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