https://sputnikarabic.ae/20240108/الأمم-المتحدة-منسقة-الشؤون-الإنسانية-في-غزة-ستعمل-على-تسهيل-وصول-المساعدات-1084807315.html

الأمم المتحدة: منسقة الشؤون الإنسانية في غزة ستعمل على تسهيل وصول المساعدات

الأمم المتحدة: منسقة الشؤون الإنسانية في غزة ستعمل على تسهيل وصول المساعدات

أفادت المتحدثة الرسمية المساعدة في الأمم المتحدة، فلورنس سوتو نينو، في مؤتمر صحفي، ببدء الهولندية سيغريد كاغ، عملها، اليوم الاثنين، كمنسقة أولى للأمم المتحدة... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T19:13+0000

2024-01-08T19:13+0000

2024-01-08T19:13+0000

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وأوضحت سوتو نينو أن "سيغريد كاغ، ستلتقي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، أنطونيو غوتيريش، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستسافر إلى واشنطن".وقالت سوتو نينو: "بدأت السيدة سيغريد كاغ، عملها كمنسقة أولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720".وأشارت سوتو نينو إلى أنه "في منصبها الجديد، ستقوم كاغ، بتسهيل وتنسيق ومراقبة وتأكيد الطبيعة الإنسانية للإمدادات إلى غزة"، مضيفة: "يجب على المجلس الاستشاري المشترك أيضا إنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال دول ليست أطرافا في النزاع".وأجابت سوتو نينو ردا على سؤال حول سبب قرار كاغ، القيام بزيارتها الأولى لواشنطن، وليس إلى موسكو أو لندن أو باريس: "كما تعلمون، يشارك العديد من اللاعبين المختلفين، سوف تحاول التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وهي في نيويورك الآن. وأفترض أن هذه مسألة مبنية بحسب القرب (القرب الجغرافي لواشنطن من نيويورك)".وأضافت سوتو نينو أن سيغريد كاغ، ستكون في البداية في العاصمة الأردنية عمان، بهدف الانتقال إلى مصر وإسرائيل، في وقت لاحق، بحسب قولها.ومنذ عام 2015 إلى عام 2017، كانت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان، ومن عام 2013 وحتى عام 2015، عملت كمنسقة خاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20231226/الأمم-المتحدة-تعيين-الهولندية-سيغريد-كاغ-منسقة-أممية-للشؤون-الإنسانية-بغزة-1084481602.html

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