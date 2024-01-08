https://sputnikarabic.ae/20240108/الإغراء-الذيلي-أفعى-تجذب-فرائسها-الباحثة-عن-الغذاء-فيديو-1084799031.html

الإغراء الذيلي... أفعى تجذب فرائسها الباحثة عن الغذاء... فيديو

الإغراء الذيلي... أفعى تجذب فرائسها الباحثة عن الغذاء... فيديو

توصل فريق من الباحثين إلى معلومات عن الأفعى ذات القرون العنكبوتية، التي تصطاد فرائسها من خلال عدم تحريك أي شيء سوى طرف ذيلها، مع عدد قليل من الاهتزازات، يمكن... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T13:29+0000

2024-01-08T13:29+0000

2024-01-08T13:58+0000

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علوم

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يؤدي الثعبان رقصة "العنكبوت" بطرف ذيل، التي هي عبارة عن عقدة من الأنسجة ذات الطويلة على كلا الجانبين، وفي حالة الراحة، تبدو غير ضارة، ولكن في لحظة واحدة فقط، يمكن أن يعود إلى الحياة.وتتمتع الأفعى ذات القرون العنكبوتية بواحدة من أكثر زخارف الذيل تفصيلاً التي تم تسجيلها على الإطلاق بين الثعابين، ومع ذلك، على مدى عقود، ظل هذا المخلوق بعيد المنال واستراتيجيته المذهلة في الصيد بعيدًا عن انتباه العلماء.ولم يعثر العلماء على أفعى أخرى من نفس النوع إلا في عام 2003، ما يؤكد أن هذا كان في الواقع نوعًا جديدًا تمامًا، بجسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.في حين أن الأفاعي والثعابين الأخرى تستخدم أيضًا تكتيكات ذيل مماثلة في أثناء الصيد (ما يسميه العلماء "الإغراء الذيلي"، فإن المحاكاة التي تستخدمها الأفعى ذات الذيل العنكبوتي متطورة بشكل استثنائي).وفقًا للبيانات الأولية، قد تعمل خدعة الأفعى بشكل أفضل على الطيور المهاجرة، التي ليست على دراية بمخاطر التقاط عنكبوت ضال في منطقة جبال الألب هذه.

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أفعى, منوعات, علوم