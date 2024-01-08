https://sputnikarabic.ae/20240108/الإغراء-الذيلي-أفعى-تجذب-فرائسها-الباحثة-عن-الغذاء-فيديو-1084799031.html
الإغراء الذيلي... أفعى تجذب فرائسها الباحثة عن الغذاء... فيديو
الإغراء الذيلي... أفعى تجذب فرائسها الباحثة عن الغذاء... فيديو
توصل فريق من الباحثين إلى معلومات عن الأفعى ذات القرون العنكبوتية، التي تصطاد فرائسها من خلال عدم تحريك أي شيء سوى طرف ذيلها، مع عدد قليل من الاهتزازات، يمكن... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T13:29+0000
2024-01-08T13:29+0000
2024-01-08T13:58+0000
مجتمع
أفعى
منوعات
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102343/07/1023430778_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_9e6058a9c841304d895bb9aa976b40aa.jpg
يؤدي الثعبان رقصة "العنكبوت" بطرف ذيل، التي هي عبارة عن عقدة من الأنسجة ذات الطويلة على كلا الجانبين، وفي حالة الراحة، تبدو غير ضارة، ولكن في لحظة واحدة فقط، يمكن أن يعود إلى الحياة.وتتمتع الأفعى ذات القرون العنكبوتية بواحدة من أكثر زخارف الذيل تفصيلاً التي تم تسجيلها على الإطلاق بين الثعابين، ومع ذلك، على مدى عقود، ظل هذا المخلوق بعيد المنال واستراتيجيته المذهلة في الصيد بعيدًا عن انتباه العلماء.ولم يعثر العلماء على أفعى أخرى من نفس النوع إلا في عام 2003، ما يؤكد أن هذا كان في الواقع نوعًا جديدًا تمامًا، بجسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.في حين أن الأفاعي والثعابين الأخرى تستخدم أيضًا تكتيكات ذيل مماثلة في أثناء الصيد (ما يسميه العلماء "الإغراء الذيلي"، فإن المحاكاة التي تستخدمها الأفعى ذات الذيل العنكبوتي متطورة بشكل استثنائي).وفقًا للبيانات الأولية، قد تعمل خدعة الأفعى بشكل أفضل على الطيور المهاجرة، التي ليست على دراية بمخاطر التقاط عنكبوت ضال في منطقة جبال الألب هذه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102343/07/1023430778_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_dde9f7cfa69359b23d7c968c6ea3f966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أفعى, منوعات, علوم
الإغراء الذيلي... أفعى تجذب فرائسها الباحثة عن الغذاء... فيديو
13:29 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 13:58 GMT 08.01.2024)
توصل فريق من الباحثين إلى معلومات عن الأفعى ذات القرون العنكبوتية، التي تصطاد فرائسها من خلال عدم تحريك أي شيء سوى طرف ذيلها، مع عدد قليل من الاهتزازات، يمكن للأفعى السامة أن تجعل ذيلها يبدو وكأنه عنكبوت زاحف.
يؤدي الثعبان رقصة "العنكبوت" بطرف ذيل، التي هي عبارة عن عقدة من الأنسجة ذات الطويلة على كلا الجانبين، وفي حالة الراحة، تبدو غير ضارة، ولكن في لحظة واحدة فقط، يمكن أن يعود إلى الحياة.
وتزداد قوته بالنظر نظرا إلى مدى اندماج بقية الثعبان في موطنه الصخري، متجمدًا على مرأى من الجميع، بشكل غير مرئي تمامًا للطيور المطمئنة التي تبحث عن وجبة خفيفة.
وتتمتع الأفعى ذات القرون العنكبوتية بواحدة من أكثر زخارف الذيل تفصيلاً التي تم تسجيلها على الإطلاق بين الثعابين، ومع ذلك، على مدى عقود، ظل هذا المخلوق بعيد المنال واستراتيجيته المذهلة في الصيد بعيدًا عن انتباه العلماء.
ولم يعثر العلماء على أفعى أخرى من نفس النوع إلا في عام 2003، ما يؤكد أن هذا كان في الواقع نوعًا جديدًا تمامًا، بجسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ووجد فريق الباحثين في إيران أن الأفاعي ذات الذيل العنكبوتي أمضت، في المتوسط، نحو ثلث وقتها في هز ذيولها في مواقع الكمائن الرئيسية. عندما ظهر طائر، زادت شدة هز ذيل الثعبان بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا.
في حين أن الأفاعي والثعابين الأخرى تستخدم أيضًا تكتيكات ذيل مماثلة في أثناء الصيد (ما يسميه العلماء "الإغراء الذيلي"، فإن المحاكاة التي تستخدمها الأفعى ذات الذيل العنكبوتي متطورة بشكل استثنائي).
وفقًا للبيانات الأولية، قد تعمل خدعة الأفعى بشكل أفضل على الطيور المهاجرة، التي ليست على دراية بمخاطر التقاط عنكبوت ضال في منطقة جبال الألب هذه.