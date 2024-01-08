https://sputnikarabic.ae/20240108/بابا-الفاتيكان-الرد-الإسرائيلي-على-هجوم-حماس-تسبب-في-أزمة-إنسانية-شديدة-ومعاناة-لا-يمكن-تصورها-1084796640.html

بابا الفاتيكان: الرد الإسرائيلي على هجوم "حماس" تسبب في أزمة إنسانية شديدة ومعاناة لا يمكن تصورها

بابا الفاتيكان: الرد الإسرائيلي على هجوم "حماس" تسبب في أزمة إنسانية شديدة ومعاناة لا يمكن تصورها

عقد بابا الفاتيكان فرنسيس اجتماعه السنوي مع الدبلوماسيين وناقش معهم الصراع في الشرق الأوسط. وفي معرض إعرابه عن قلقه العميق إزاء الصراعات المتصاعدة في جميع... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T11:28+0000

2024-01-08T11:28+0000

2024-01-08T11:28+0000

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ودعا إلى وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وأدان البابا هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات جنوب إسرائيل، وفق موقع "أخبار الفاتيكان".وقال في هذا الصدد: "أجدد إدانتي لهذا العمل ولكل أشكال الإرهاب والتطرف. ليس هذا هو الطريق لحل الخلافات بين الشعوب" وقال إن هذه الخلافات لا تؤدي إلا إلى تفاقمها وتسبب المعاناة للجميع.وأدان بابا الفاتيكان أيضا الرد العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة - حيث قُتل أكثر من 22 ألف شخص وجُرح وتشرد الملايين".ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.كما أكد بابا الفاتيكان مجددا دعمه لـ "حل الدولتين، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل و59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231224/رئيسي-لبابا-الفاتيكان-أتمنى-أن-نرى-عشية-العام-الجديد-وقفا-فوريا-لقتل-الأبرياء-في-غزة-1084422957.html

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قطاع غزة, حركة حماس, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل