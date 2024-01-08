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https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بانفجار-استهدف-سيارتهم-شرقي-سوريا-1084802973.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بانفجار استهدف سيارتهم شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بانفجار استهدف سيارتهم شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن ثلاثة مسلحين من قوات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي لقوا مصرعهم، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T15:49+0000
2024-01-08T15:59+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن تفجيرا بعبوة ناسفة مزروعة استهدف سيارة لمسلحي "قسد" على الطريق الواصل بين بلدتي غرانيج والكشيكية جنوب قاعدة حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي، بريف المحافظة الشرقي.وأدى التفجير، الذي نفذه مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، لمقتل ثلاثة مسلحين من "قسد".ويستمر مقاتلو العشائر العربية، الذين انطلقت انتفاضاتهم، نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، هجماتهم ضد المسلحين الموالين لقوات الاحتلال الأمريكي، وذلك بالتزامن مع الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في المنطقة.وعلى الرغم من التعزيزات العسكرية التي تقوم بها مليشيا "قسد" ودفع المزيد من عناصرها من الحسكة والرقة باتجاه محيط قواعد الجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي، إلا أن الهجمات المسلحة لمقاتلي العشائر العربية لم تتوقف ونجحت، حتى الآن، في تكبيد القوات الموالية للاحتلال الأمريكي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-خراب-الجير-شرقي-سوريا---عاجل-1084796334.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بانفجار استهدف سيارتهم شرقي سوريا

15:49 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 15:59 GMT 08.01.2024)
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن ثلاثة مسلحين من قوات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي لقوا مصرعهم، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية كانت تقلهم في ريف دير الزور الشرقي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن تفجيرا بعبوة ناسفة مزروعة استهدف سيارة لمسلحي "قسد" على الطريق الواصل بين بلدتي غرانيج والكشيكية جنوب قاعدة حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي، بريف المحافظة الشرقي.
وأدى التفجير، الذي نفذه مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، لمقتل ثلاثة مسلحين من "قسد".
قافلة أمريكية تقوم بدوريات في المنطقة القريبة من بلدة تل حميس جنوب شرق مدينة القامشلي - سوريا - 26 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا
11:10 GMT

ويأتي الاستهداف الجديد في سياق استهدافات متكررة لنقاط تمركز قوات "قسد" من قبل مقاتلي العشائر العربية، الذين يواصلون انتفاضتهم ضد تواجد هذه القوات والقوات الأمريكية في المنطقة.

ويستمر مقاتلو العشائر العربية، الذين انطلقت انتفاضاتهم، نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، هجماتهم ضد المسلحين الموالين لقوات الاحتلال الأمريكي، وذلك بالتزامن مع الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في المنطقة.
وعلى الرغم من التعزيزات العسكرية التي تقوم بها مليشيا "قسد" ودفع المزيد من عناصرها من الحسكة والرقة باتجاه محيط قواعد الجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي، إلا أن الهجمات المسلحة لمقاتلي العشائر العربية لم تتوقف ونجحت، حتى الآن، في تكبيد القوات الموالية للاحتلال الأمريكي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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