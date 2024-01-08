عربي
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-خراب-الجير-شرقي-سوريا---عاجل-1084796334.html
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" اللاشرعية للجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شرقي سوريا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T11:10+0000
2024-01-08T11:11+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082396671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb7ea4f9e32e81d0b0def60ce3999f8.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082396671_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_325753980f69ab77a0dd8b0a1f8bc1ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل

11:10 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 08.01.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANقافلة أمريكية تقوم بدوريات في المنطقة القريبة من بلدة تل حميس جنوب شرق مدينة القامشلي - سوريا - 26 يناير 2023.
قافلة أمريكية تقوم بدوريات في المنطقة القريبة من بلدة تل حميس جنوب شرق مدينة القامشلي - سوريا - 26 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" اللاشرعية للجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شرقي سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала