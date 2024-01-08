https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-خراب-الجير-شرقي-سوريا---عاجل-1084796334.html
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" اللاشرعية للجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شرقي سوريا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T11:10+0000
2024-01-08T11:10+0000
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
11:10 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 08.01.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" اللاشرعية للجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شرقي سوريا.