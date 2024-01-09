https://sputnikarabic.ae/20240109/ارتفاع-حصيلة-إصابات-انفجار-بولاية-تكساس-الأمريكية-إلى-21-شخصا-1084810570.html
ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا
ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا
أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T02:14+0000
2024-01-09T02:14+0000
2024-01-09T02:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
صوت انفجار
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد.ونصحت شرطة مدينة "فورت وورث" في منشور على سوائل التواصل الاجتماعي الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20240108/بلينكن-يحذر-من-توسيع-الحرب-بين-إسرائيل-وحزب-الله-ويكشف-موقف-السعودية-من-التطبيع-1084808913.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صوت انفجار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صوت انفجار
ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا
حصري
أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة حرجة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".
وصرح المتحدث بأن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الانفجار لاحظوا رائحة غاز في مكان الحادث، واستدعوا خبراء من شركة الغاز لتقديم الدعم.
ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد
.
ونصحت شرطة مدينة "فورت وورث" في منشور على سوائل التواصل الاجتماعي الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.