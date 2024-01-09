https://sputnikarabic.ae/20240109/ارتفاع-حصيلة-إصابات-انفجار-بولاية-تكساس-الأمريكية-إلى-21-شخصا-1084810570.html

ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا

ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا

أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T02:14+0000

2024-01-09T02:14+0000

2024-01-09T02:14+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

صوت انفجار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072569570_0:30:3461:1977_1920x0_80_0_0_bb62493d4a907602ea410cc04dd2bf4f.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد.ونصحت شرطة مدينة "فورت وورث" في منشور على سوائل التواصل الاجتماعي الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

https://sputnikarabic.ae/20240108/بلينكن-يحذر-من-توسيع-الحرب-بين-إسرائيل-وحزب-الله-ويكشف-موقف-السعودية-من-التطبيع-1084808913.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صوت انفجار