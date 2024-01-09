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https://sputnikarabic.ae/20240109/ارتفاع-حصيلة-إصابات-انفجار-بولاية-تكساس-الأمريكية-إلى-21-شخصا-1084810570.html
ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا
ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا
أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T02:14+0000
2024-01-09T02:14+0000
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صوت انفجار
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد.ونصحت شرطة مدينة "فورت وورث" في منشور على سوائل التواصل الاجتماعي الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صوت انفجار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صوت انفجار

ارتفاع حصيلة إصابات انفجار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا

02:14 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا، بينهم مصاب في حالة حرجة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،"يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".
وصرح المتحدث بأن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الانفجار لاحظوا رائحة غاز في مكان الحادث، واستدعوا خبراء من شركة الغاز لتقديم الدعم.
ومازالت التفاصيل المتعلقة بتوقيت الانفجار وكيفية حدوثه ما زالت غير واضحة بعد.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
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أمس, 21:11 GMT
ونصحت شرطة مدينة "فورت وورث" في منشور على سوائل التواصل الاجتماعي الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
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