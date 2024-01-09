https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-ضباط-وجنود-في-معارك-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1084821301.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال الساعات الـ24 الماضية". 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T10:55+0000
2024-01-09T10:55+0000
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ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي الذي نشره على موقعه الإلكتروني، فقد "ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 519 قتيلا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الإحباط-يتفشى-بين-آلاف-الجنود-الإسرائيليين-يقاتلون-في-غزة-ومحرومون-من-المنح-1084819109.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال الساعات الـ24 الماضية".
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي الذي نشره على موقعه الإلكتروني
، فقد "ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 519 قتيلا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.