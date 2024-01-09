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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مراكز-قيادة-و3-معاقل-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084811265.html
الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
دمرت القوات الجوية الروسية 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T04:32+0000
2024-01-09T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "دمر الطيران العملياتي التكتيكي 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 معاقل ومنطقتين لتمركز معدات القوات الأوكرانية في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا، وتشيرفونايا ديبروفا السكنية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/وزيرالخارجية-الأوكراني-روسيا-ستتغلب-علينا-عسكريا-في-حال-توقف-الدعم-الغربي-1084803413.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة و3 معاقل للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

04:32 GMT 09.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمرت القوات الجوية الروسية 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
موسكو - سبوتنيك. وقال الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "دمر الطيران العملياتي التكتيكي 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 معاقل ومنطقتين لتمركز معدات القوات الأوكرانية في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا، وتشيرفونايا ديبروفا السكنية".
وأضاف شاروف أنه القوات الجوية الروسية وجهت ضربات لمواقع الألوية 13 و63 و100 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
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وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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