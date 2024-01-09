https://sputnikarabic.ae/20240109/الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-بريكس-وعلاقته-بـالناتج-العالمي-في-2023-1084825935.html
الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
تشير بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم يقدر بـ104.4 تريليون دولار، بينها 43.5 تريليون دولار نسبة الأسواق... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T14:04+0000
2024-01-09T14:04+0000
2024-01-09T14:04+0000
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انفوجرافيك
مجموعة بريكس
قمة بريكس 2023
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ويقدر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ6 المنضمة لـ"بريكس" بـ3.11 تريليون دولار، بينما وصل مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الـ5 الأولى في 2023 بـ25.78 تريليون دولار، ما يعني أن الـ11 دولة تمتلك ناتجا محليا إجماليا يقترب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم.
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انفوجرافيك, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2023, инфографика
انفوجرافيك, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2023, инфографика
الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
تشير بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم يقدر بـ104.4 تريليون دولار، بينها 43.5 تريليون دولار نسبة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تنتمي لها دول مجموعة "بريكس".
ويقدر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ6 المنضمة لـ"بريكس" بـ3.11 تريليون دولار، بينما وصل مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الـ5 الأولى في 2023 بـ25.78 تريليون دولار، ما يعني أن الـ11 دولة تمتلك ناتجا محليا إجماليا يقترب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم.