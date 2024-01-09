https://sputnikarabic.ae/20240109/برلمان-كوريا-الجنوبية-يقر-قانونا-تاريخيا-يحظر-استهلاك-لحوم-الكلاب-1084824934.html
برلمان كوريا الجنوبية يقر قانونا تاريخيا يحظر استهلاك لحوم الكلاب
برلمان كوريا الجنوبية يقر قانونا تاريخيا يحظر استهلاك لحوم الكلاب
أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خاص يحظر استهلاك لحوم الكلاب، مما يمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة قانونيا التي... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T13:25+0000
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ويحظر القانون "تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل تناول لحومها"، وفق وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب".وصوّت على مشروع القانون أغلبية 208 نائبا، فيما امتنع عضوين آخرين عن التصويت.ويتوج القانون مساعي حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، لحظر تناول لحوم الكلاب، وسط تزايد الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.وفيما يتعلق بالعاملين في مجال صناعة لحوم الكلاب، يدعم القانون تقديم إعانات حكومية لمساعدتهم على العمل في وظائف جديدة.وكان حظر لحوم الكلاب أحد بنود الحملة الرئاسية للرئيس الحالي يون سيوك- يول، الذي يُعرف هو وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي، بحبهما للحيوانات الأليفة وتربيتهما لـ 4 كلاب و3 قطط، بحسب "يونهاب".وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات، بعدها سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون (نحو 22,768 دولار).وفي كوريا الجنوبية، يوجد نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.وأعربت جماعات حقوق الحيوان عن ترحيبها بالقانون، وقال لي سانغ-كيون، المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية: "نعتقد أن هذا الحظر يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان".واعتبر أن قرار البرلمان "شهادة على شغف وتصميم شعبنا والسياسيين المحبين للحيوانات الذين وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخنا".
https://sputnikarabic.ae/20210927/رئيس-كوريا-الجنوبية-يلمح-إلى-حظر-لحوم-الكلاب-وسط-جدل-حول-حقوق-الحيوان-1050262214.html
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أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, منوعات
أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, منوعات
برلمان كوريا الجنوبية يقر قانونا تاريخيا يحظر استهلاك لحوم الكلاب
أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خاص يحظر استهلاك لحوم الكلاب، مما يمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة قانونيا التي فقدت شعبيتها على مدى العقود الأخيرة.
ويحظر القانون
"تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل تناول لحومها"، وفق وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب".
وصوّت على مشروع القانون أغلبية 208 نائبا، فيما امتنع عضوين آخرين عن التصويت.
ويتوج القانون مساعي حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، لحظر تناول لحوم الكلاب، وسط تزايد الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.
وفيما يتعلق بالعاملين في مجال صناعة لحوم الكلاب، يدعم القانون تقديم إعانات حكومية لمساعدتهم على العمل في وظائف جديدة.
وكان حظر لحوم الكلاب
أحد بنود الحملة الرئاسية للرئيس الحالي يون سيوك- يول، الذي يُعرف هو وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي، بحبهما للحيوانات الأليفة وتربيتهما لـ 4 كلاب و3 قطط، بحسب "يونهاب".
27 سبتمبر 2021, 08:08 GMT
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات، بعدها سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون (نحو 22,768 دولار).
وفي كوريا الجنوبية، يوجد نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.
وأعربت جماعات حقوق الحيوان
عن ترحيبها بالقانون، وقال لي سانغ-كيون، المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية: "نعتقد أن هذا الحظر يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان".
واعتبر أن قرار البرلمان "شهادة على شغف وتصميم شعبنا والسياسيين المحبين للحيوانات الذين وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخنا".