https://sputnikarabic.ae/20240109/بريطانيا-ترسل-فرقاطة-قديمة-إلى-البحر-الأحمر-بدلا-من-حاملة-طائرات-1084817785.html
بريطانيا ترسل فرقاطة قديمة إلى البحر الأحمر بدلا من حاملة طائرات
بريطانيا ترسل فرقاطة قديمة إلى البحر الأحمر بدلا من حاملة طائرات
أرسلت البحرية البريطانية فرقاطة قديمة من طراز "تايب 23" إلى البحر الأحمر لمحاربة "أنصار الله" اليمنية. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T08:51+0000
2024-01-09T08:51+0000
2024-01-09T08:51+0000
رصد عسكري
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في البداية، أراد البريطانيون إرسال حاملة طائرات إلى هناك، وقد تمت مناقشة هذه القضية بنشاط على المواقع المتخصصة.ونتيجة لذلك، تم إرسال الفرقاطة القديمة "تايب 23" إلى النقطة الساخنة، التي عادت من هناك في عام 2021 بعد سبعة أشهر من الخدمة، حسبما ذكر موقع "فيونيو أوبوزريني".وبحسب وزير الدفاع، فإن هذه الفرقاطة ستحل محل المدمرة "دياموند" أو الفرقاطة "لانكستر". يجب أن تبقى الأخيرة في منطقة الخليج العربي لمدة عام آخر، لكن الوضع الحرج مع الفرقاطات يمكن أن يؤثر على قرار الأميرالية. وبالتالي فإن حاملة الطائرات المعلن عنها في البداية لن تقاتل الحوثيين.وأضاف الموقع نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، أن الأسطول البريطاني يواجه وضعا صعبا مع السفن. هناك معلومات تفيد بأنه لن يتم إخراج الفرقاطة "وستمنستر" من الخدمة فحسب، بل أيضًا "أرجيل". ولن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالسفن في المستقبل القريب. تتأخر المواعيد النهائية لبناء الفرقاطات "تايب 26" بشكل متزايد، والوضع نفسه مع سفن "تايب 31".
https://sputnikarabic.ae/20240107/بوريل-يبحث-في-السعودية-الأوضاع-في-قطاع-غزة-والتصعيد-في-البحر-الأحمر-1084779413.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بريطانيا ترسل فرقاطة قديمة إلى البحر الأحمر بدلا من حاملة طائرات
أرسلت البحرية البريطانية فرقاطة قديمة من طراز "تايب 23" إلى البحر الأحمر لمحاربة "أنصار الله" اليمنية.
في البداية، أراد البريطانيون إرسال حاملة طائرات إلى هناك، وقد تمت مناقشة هذه القضية بنشاط على المواقع المتخصصة.
ونتيجة لذلك، تم إرسال الفرقاطة القديمة "تايب 23" إلى النقطة الساخنة، التي عادت من هناك في عام 2021 بعد سبعة أشهر من الخدمة، حسبما ذكر موقع "فيونيو أوبوزريني".
وبحسب وزير الدفاع، فإن هذه الفرقاطة ستحل محل المدمرة "دياموند" أو الفرقاطة "لانكستر". يجب أن تبقى الأخيرة في منطقة الخليج العربي لمدة عام آخر، لكن الوضع الحرج مع الفرقاطات يمكن أن يؤثر على قرار الأميرالية. وبالتالي فإن حاملة الطائرات المعلن عنها في البداية لن تقاتل الحوثيين.
وأضاف الموقع نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، أن الأسطول البريطاني يواجه وضعا صعبا مع السفن. هناك معلومات تفيد بأنه لن يتم إخراج الفرقاطة "وستمنستر" من الخدمة فحسب، بل أيضًا "أرجيل". ولن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالسفن في المستقبل القريب. تتأخر المواعيد النهائية لبناء الفرقاطات "تايب 26" بشكل متزايد، والوضع نفسه مع سفن "تايب 31".