https://sputnikarabic.ae/20240109/بن-غفير-لبيلنكن-هذا-ليس-الوقت-المناسب-للتحدث-بهدوء-مع-حماس-1084826412.html

بن غفير لبلينكن: هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع "حماس"

بن غفير لبلينكن: هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع "حماس"

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى عدم التحدث بهدوء مع حركة "حماس"، معتبرًا أن ذلك هو الوقت... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T14:17+0000

2024-01-09T14:17+0000

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جاء ذلك في تدوينة له على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة يجريها بلينكن إلى إسرائيل هي الخامسة منذ بداية الحرب.وقال بن غفير: "السيد الوزير بلينكن، هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع حماس، إنه الوقت المناسب لاستخدام تلك العصا الغليظة".ولم يوضح بن غفير مقصده بهذه التدوينة المقتضبة، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية كانت قد أفادت بأن بلينكن يتوقع "أن يسمع تصريحات واضحة من القيادة السياسية (الإسرائيلية) تفيد بعدم وجود نية لتهجير سكان قطاع غزة أو السماح ببناء المستوطنات على أراضيه".كما يبحث وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل "اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة و"الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتقليص الضحايا المدنيين في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإنهاء العملية البرية الموسعة"، وفق الصحيفة.وذكرت "هآرتس" أيضا أن بلينكن سيطالب القيادة السياسية في إسرائيل "بالسماح لسكان شمال قطاع غزة المقيمين في مناطق الإيواء الإنساني في الجنوب، بالعودة إلى منازلهم".وقالت إنه سيبحث أيضا "مع القيادة الإسرائيلية محاولات منع التصعيد في الشمال، والاتصالات من أجل تسوية دبلوماسية، من شأنها أن تبعد حزب الله عن الحدود".

https://sputnikarabic.ae/20240109/تفاصيل-جديدة-المرحلة-الثالثة-من-حرب-غزة-تشعل-الخلافات-في-إسرائيل-وتثير-الشك-بالبيت-الأبيض-1084814624.html

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