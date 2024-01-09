https://sputnikarabic.ae/20240109/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-المصري-العلاقات-الثنائية-والنزاع-في-غزة-1084829569.html

بوغدانوف يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية والنزاع في غزة

بوغدانوف يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية والنزاع في غزة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري، الصراع بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T16:16+0000

2024-01-09T16:16+0000

2024-01-09T16:16+0000

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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "اليوم 9 يناير، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، السفير المصري في موسكو نزيه النجاري".وأضاف البيان أن الجانبين أوليا اهتمامهما بشكل خاص لـ"قضايا الشرق الأوسط الملحة مع التركيز على المواجهة المسلحة المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة".ووفقا للبيان، بحث الطرفان أيضا "عددًا من القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا ومصر بما فيها الجدول الزمني للأحداث الثنائية المقبلة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.يأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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روسيا, مصر, غزة, قطاع غزة, ميخائيل بوغدانوف, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار