https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-اللبناني-ينفي-ادعاءات-إسرائيل-بقتل-مسؤول-وحدة-الطائرات-المسيرة-لديه---عاجل-1084840564.html

"حزب الله" اللبناني ينفي استهداف إسرائيل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة لديه

"حزب الله" اللبناني ينفي استهداف إسرائيل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة لديه

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه "لا صحة لادعاءات الجيش الإسرائيلي بقتل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة في الحزب"، لافتًا إلى أنه لم يتعرض لأي أذى. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T20:35+0000

2024-01-09T20:35+0000

2024-01-09T20:51+0000

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وذكرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، اليوم الثلاثاء: "ننفي ادعاء هيئة البث الإسرائيلية والمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أن جيشهم قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى".وأضافت أن "هذا الادّعاء كاذب ولاصحة له على الإطلاق، وأنّ مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" لم يتعرّض بتاتا إلى أي محاولة اغتيال، كما ادّعت إسرائيل".وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": " قُتل علي حسين برجي، قائد القوة الجوية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، أثناء سفره بالسيارة في بلدة خربة سلم، وذلك قبل دقائق من تشييع قائد كبير آخر في الحزب".وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20240109/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-استهداف-قائد-كبير-لدى-حزب-الله-في-غارة-جوية-جنوبي-لبنان-1084827454.html

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أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى