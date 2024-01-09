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https://sputnikarabic.ae/20240109/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-استهداف-قائد-كبير-لدى-حزب-الله-في-غارة-جوية-جنوبي-لبنان-1084827454.html
مصادر إسرائيلية تكشف عن استهداف قائد كبير لدى "حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان
مصادر إسرائيلية تكشف عن استهداف قائد كبير لدى "حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل قائد كبير في "حزب الله" اللبناني كان مسؤولا عن العشرات من هجمات الطائرات من دون طيار شمالي إسرائيل في الأشهر... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T14:55+0000
2024-01-09T15:06+0000
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": " قُتل علي حسين برجي، قائد القوة الجوية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، أثناء سفره بالسيارة في بلدة خربة سلم، وذلك قبل دقائق من تشييع قائد كبير آخر في الحزب".وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف قاعدة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مقتل-قائد-بارز-لـحزب-الله-جراء-غارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1084796820.html
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أخبار حزب الله, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

مصادر إسرائيلية تكشف عن استهداف قائد كبير لدى "حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان

14:55 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 09.01.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل قائد كبير في "حزب الله" اللبناني كان مسؤولا عن العشرات من هجمات الطائرات من دون طيار شمالي إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وذلك في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": " قُتل علي حسين برجي، قائد القوة الجوية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، أثناء سفره بالسيارة في بلدة خربة سلم، وذلك قبل دقائق من تشييع قائد كبير آخر في الحزب".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.

ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
مقتل قائد بارز لـ"حزب الله" جراء غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
أمس, 11:41 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف قاعدة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.
وقال "حزب الله" إن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، والتي توصف بأنها عيون إسرائيل على لبنان وساحل البحر المتوسط وأهم قاعد مراقبة جوية إسرائيلية تحتوي على قبب للكشف الراداري البعيد المدى، وقبة للتحكم بالطائرات المسيرة، وهوائيات للاستخبارات والتوجيه والربط".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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