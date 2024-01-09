https://sputnikarabic.ae/20240109/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-استهداف-قائد-كبير-لدى-حزب-الله-في-غارة-جوية-جنوبي-لبنان-1084827454.html

مصادر إسرائيلية تكشف عن استهداف قائد كبير لدى "حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان

مصادر إسرائيلية تكشف عن استهداف قائد كبير لدى "حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل قائد كبير في "حزب الله" اللبناني كان مسؤولا عن العشرات من هجمات الطائرات من دون طيار شمالي إسرائيل في الأشهر... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T14:55+0000

2024-01-09T14:55+0000

2024-01-09T15:06+0000

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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": " قُتل علي حسين برجي، قائد القوة الجوية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، أثناء سفره بالسيارة في بلدة خربة سلم، وذلك قبل دقائق من تشييع قائد كبير آخر في الحزب".وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف قاعدة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20240108/مقتل-قائد-بارز-لـحزب-الله-جراء-غارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1084796820.html

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أخبار حزب الله, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى