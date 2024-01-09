https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-الإكوادور-يعلن-حالة-نزاع-داخلي-مسلح-بعد-وقوع-أعمال-شغب-واحتجاز-رهائن-فيديو-1084841220.html
رئيس الإكوادور يعلن حالة "نزاع داخلي مسلح" بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن... فيديو
رئيس الإكوادور يعلن حالة "نزاع داخلي مسلح" بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن... فيديو
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، اليوم الثلاثاء، أن البلاد في حالة نزاع داخلي مسلح، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب نوبوا، في منشور عبر منصة "إكس": "وقعت مرسومًا بإعلان حالة نزاع داخلي مسلح وتصنيف عصابات جريمة منظمة عابرة للحدود كمنظمات إرهابية".وأورد مرسوم رئيس الإكوادرو أكثر من 20 مجموعة تم تصنيفها كمنظمات إرهابية.كما أمر الرئيس الإكوادوري، القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية لتحييد هذه المجموعات.ومنذ قليل، اقتحم مسلحون محطة تلفزيونية، وأخذوا طاقمها رهائن.وأظهرت لقطات تلفزيونية حية، أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون تي.سي الإكوادورية، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.ووفقا لتقارير محلية، فإن مقتحمو القناة التلفزيونية يحملون قنبلة وهددوا بتفجيرها.وكان نوبوا قد أعلن، أمس الاثنين، فرض حالة طوارئ لمدة 60 يومًا في جميع أنحاء الإكوادور، بعد وقوع أعمال شغب في عدة سجون وهروب رئيس عصابة كبرى خارج سجنه، ومن المقرر بموجب الإعلان نشر القوات المسلحة لاستعادة النظام داخل السجون.وجاءت أعمال الشغب تلك عقب مداهمة السلطات عدة سجون في البلاد، الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.وخلال تفتيش سجن غواياكيل اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الكبيرة خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم (فيتو)، والذي يُعد أخطر مجرم بالبلاد.
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رئيس الإكوادور يعلن حالة "نزاع داخلي مسلح" بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن... فيديو
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، اليوم الثلاثاء، أن البلاد في حالة نزاع داخلي مسلح، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون.
وكتب
نوبوا، في منشور عبر منصة "إكس": "وقعت مرسومًا بإعلان حالة نزاع داخلي مسلح وتصنيف عصابات جريمة منظمة عابرة للحدود كمنظمات إرهابية".
وأورد مرسوم رئيس الإكوادرو أكثر من 20 مجموعة تم تصنيفها كمنظمات إرهابية.
كما أمر الرئيس الإكوادوري، القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية لتحييد هذه المجموعات.
ومنذ قليل، اقتحم مسلحون محطة تلفزيونية، وأخذوا طاقمها رهائن.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حية، أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون تي.سي الإكوادورية، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.
ووفقا لتقارير محلية، فإن مقتحمو القناة التلفزيونية يحملون قنبلة وهددوا بتفجيرها.
وكان نوبوا قد أعلن، أمس الاثنين، فرض حالة طوارئ لمدة 60 يومًا في جميع أنحاء الإكوادور، بعد وقوع أعمال شغب في عدة سجون وهروب رئيس عصابة كبرى خارج سجنه، ومن المقرر بموجب الإعلان نشر القوات المسلحة لاستعادة النظام داخل السجون.
وجاءت أعمال الشغب
تلك عقب مداهمة السلطات عدة سجون في البلاد، الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.
وخلال تفتيش سجن غواياكيل اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الكبيرة خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم (فيتو)، والذي يُعد أخطر مجرم بالبلاد.