https://sputnikarabic.ae/20230810/مشاهد-اغتيال-مرشح-الرئاسة-الإكوادوري-فيديو-1079932708.html
مشاهد اغتيال مرشح الرئاسة الإكوادوري... فيديو
مشاهد اغتيال مرشح الرئاسة الإكوادوري... فيديو
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو لهجوم مسلح على المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو، ما أدى إلى مقتله. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:10+0000
2023-08-10T08:10+0000
2023-08-10T08:10+0000
الاكوادور
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فرناندو فيلافيسينسيو أشهر مرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، اغتيل على يد مسلحين مجهولين خلال مسيرة انتخابية في كيتو.وقع الحادث خلال تجمع حاشد في عاصمة الإكوادور، وأصيب 9 أشخاص في الهجوم. بعد الحادث علّق خمسة من المرشحين السبعة حملاتهم الانتخابية.ويعد فرناندو فيلافيسينسيو هو من أشد منتقدي الفساد والجريمة المنظمة، ستجرى الانتخابات فى الاكوادور فى 20 أغسطس/آب.وقالت صحيفة "إليونفيرسو" المحلية، إن فيلافيسينسيو أُصيب بثلاث طلقات في الرأس، ما أدى إلى مقتله، موضحةً أن المرشح الرئاسي تم نقله إلى مركز طبي قريب من موقع إطلاق النار، لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا، على خلفية اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.وقال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا وابتداءً من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20230810/رئيس-الإكوادور-يعلن-حالة-الطوارئ-لمدة-60-يوما-بعد-اغتيال-مرشح-رئاسي-1079929419.html
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الاكوادور, العالم
مشاهد اغتيال مرشح الرئاسة الإكوادوري... فيديو
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تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو لهجوم مسلح على المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو، ما أدى إلى مقتله.
فرناندو فيلافيسينسيو أشهر مرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، اغتيل على يد مسلحين مجهولين خلال مسيرة انتخابية في كيتو.
وقع الحادث خلال تجمع حاشد في عاصمة الإكوادور، وأصيب 9 أشخاص في الهجوم. بعد الحادث علّق خمسة من المرشحين السبعة حملاتهم الانتخابية.
ويعد فرناندو فيلافيسينسيو هو من أشد منتقدي الفساد والجريمة المنظمة، ستجرى الانتخابات فى الاكوادور فى 20 أغسطس/آب.
وقالت صحيفة "إليونفيرسو" المحلية، إن فيلافيسينسيو أُصيب بثلاث طلقات في الرأس، ما أدى إلى مقتله، موضحةً أن المرشح الرئاسي تم نقله إلى مركز طبي قريب من موقع إطلاق النار، لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.
أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا، على خلفية اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.
وقال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا وابتداءً من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".