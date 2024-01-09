https://sputnikarabic.ae/20240109/ليبيا-رئيس-الأعلى-للدولة-يرفض-تشريعات-مجلس-النواب-التي-لا-يتشاور-معه-فيها-1084810025.html
ليبيا.. رئيس الأعلى للدولة يرفض تشريعات مجلس النواب التي لا يتشاور معه فيها
ليبيا.. رئيس الأعلى للدولة يرفض تشريعات مجلس النواب التي لا يتشاور معه فيها
رفض محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، كل ما يصدر عن مجلس النواب من تشريعات لا يراعي فيها القيام بإجراءات المشاورات اللازمة مع الأعلى للدولة. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T00:23+0000
2024-01-09T00:23+0000
2024-01-09T00:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
البرلمان الليبي
عقيلة صالح
العالم العربي
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وقال تكالة في خطاب رسمي موجهة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء الاثنين، إن مجلس النواب تجاهل كل المخاطبات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة، وأن ذلك سيساهم في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم.كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أكد الأربعاء الماضي، رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240108/ليبيا-الحكومة-المنبثقة-عن-البرلمان-تعيد-النظر-في-قوانين-الهجرة-غير-الشرعية-1084799865.html
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أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي, عقيلة صالح, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي, عقيلة صالح, العالم العربي
ليبيا.. رئيس الأعلى للدولة يرفض تشريعات مجلس النواب التي لا يتشاور معه فيها
رفض محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، كل ما يصدر عن مجلس النواب من تشريعات لا يراعي فيها القيام بإجراءات المشاورات اللازمة مع الأعلى للدولة.
وقال تكالة في خطاب رسمي موجهة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء الاثنين، إن مجلس النواب تجاهل كل المخاطبات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة، وأن ذلك سيساهم في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم
.
ولفت تكالة إلى أن على الحكومة والأجهزة والمؤسسات العاملة في الدولة، والمؤسسات الإقليمية والدولية، عدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر عن مجلس النواب، ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفائها لشروط صحة إصدارها.
كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أكد الأربعاء الماضي، رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.
وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.