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مقتل شخص إثر إطلاق نار في واشنطن قرب البيت الأبيض
مقتل شخص إثر إطلاق نار في واشنطن قرب البيت الأبيض
ذكرت الشرطة المحلية في واشنطن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ضباط حفظ النظام في العاصمة الأمريكية يحققون في حادث إطلاق نار على بعد عدة بنايات من البيت... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T17:35+0000
2024-01-09T17:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفقًا للشرطة المحلية، وقع الحادث في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض "في شارع "كي"، ووصلت الشرطة إلى مكان الطوارئ في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو).وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابًا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".وصرّح المتحدث بأن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الانفجار لاحظوا رائحة غاز في مكان الحادث، واستدعوا خبراء من شركة الغاز لتقديم الدعم.ونصحت شرطة مدينة فورت وورث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20240109/ارتفاع-حصيلة-إصابات-انفجار-بولاية-تكساس-الأمريكية-إلى-21-شخصا-1084810570.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخص إثر إطلاق نار في واشنطن قرب البيت الأبيض

17:35 GMT 09.01.2024
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
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ذكرت الشرطة المحلية في واشنطن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ضباط حفظ النظام في العاصمة الأمريكية يحققون في حادث إطلاق نار على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض، والذي أدى إلى مقتل شخص.
وفقًا للشرطة المحلية، وقع الحادث في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض "في شارع "كي"، ووصلت الشرطة إلى مكان الطوارئ في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو).
وفي وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 21 شخصًا، بينهم مصاب في حالة حرجة.
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
ارتفاع حصيلة إصابات انفجار في ولاية تكساس الأمريكية إلى 21 شخصا... صور وفيديو
02:14 GMT
وقال المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "يشير التقرير الأخير إلى 21 مصابًا، أحدهم في حالة حرجة، و4 أُصيبوا بجروح خطيرة".
وصرّح المتحدث بأن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الانفجار لاحظوا رائحة غاز في مكان الحادث، واستدعوا خبراء من شركة الغاز لتقديم الدعم.
ونصحت شرطة مدينة فورت وورث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمهور بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
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