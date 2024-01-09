عربي
"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي
https://sputnikarabic.ae/20240109/هنية-يكشف-ثلاثة-تطورات-خطيرة-كانت-سببا-لانطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-1084817945.html
هنية يكشف "ثلاثة تطورات خطيرة" كانت سببا لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"
هنية يكشف "ثلاثة تطورات خطيرة" كانت سببا لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن "طوفان الأقصى يوم مجيد ليس في تاريخ شعبنا فقط أو الأمة بل في تاريخ... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T08:49+0000
2024-01-09T08:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285610_0:74:3084:1809_1920x0_80_0_0_d1ac2c37b76b81e88a3ddfb9fc8a4a6c.jpg
وأوضح هنية، في كلمة له، أن "عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة ثلاثة تطورات خطيرة، وهي: محاولة تهميش القضية الفلسطينية عالميًا، ووصول حكومة متطرفة قوميًا ودينيًا لقيادة الاحتلال ومحاولتها تصفية قضيتنا وفرض السيادة على المسجد الأقصى، ووصول التطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة".وأضاف أن "إسرائيل فشلت بعد نحو 100 يوم في تحقيق أي من أهدافها في الحرب، رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة"، مؤكدًا أنها "لن تستطيع استرداد أسراها مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونها".وكشف هنية عن سقوط أكثر من 350 شهيدًا في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى، مؤكدًا أن "غزة تقاتل على جبهتين، الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة والثانية إنسانية".وتابع: "دور الأمة كبير خصوصًا ما يتعلق بجبهة دعم المقاومة"، مردفا: "المنطقة كلها على صفيح ساخن وهناك شهداء في جبهات مساندة في لبنان وغيره".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20240109/تفاصيل-جديدة-المرحلة-الثالثة-من-حرب-غزة-تشعل-الخلافات-في-إسرائيل-وتثير-الشك-بالبيت-الأبيض-1084814624.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285610_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_11479dadf1bebc625722612bf5fbe00e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

هنية يكشف "ثلاثة تطورات خطيرة" كانت سببا لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"

08:49 GMT 09.01.2024
© AP Photo / Dalati Nohraرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
تابعنا عبر
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن "طوفان الأقصى يوم مجيد ليس في تاريخ شعبنا فقط أو الأمة بل في تاريخ الإنسانية جمعاء".
وأوضح هنية، في كلمة له، أن "عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة ثلاثة تطورات خطيرة، وهي: محاولة تهميش القضية الفلسطينية عالميًا، ووصول حكومة متطرفة قوميًا ودينيًا لقيادة الاحتلال ومحاولتها تصفية قضيتنا وفرض السيادة على المسجد الأقصى، ووصول التطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة".
وأضاف أن "إسرائيل فشلت بعد نحو 100 يوم في تحقيق أي من أهدافها في الحرب، رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة"، مؤكدًا أنها "لن تستطيع استرداد أسراها مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونها".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
تفاصيل جديدة… المرحلة الثالثة من حرب غزة تشعل الخلافات في إسرائيل وتثير الشك بالبيت الأبيض
07:51 GMT
وكشف هنية عن سقوط أكثر من 350 شهيدًا في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى، مؤكدًا أن "غزة تقاتل على جبهتين، الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة والثانية إنسانية".
وتابع: "دور الأمة كبير خصوصًا ما يتعلق بجبهة دعم المقاومة"، مردفا: "المنطقة كلها على صفيح ساخن وهناك شهداء في جبهات مساندة في لبنان وغيره".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف باغتيال وسام طويل و"حزب الله" يقصف 5 مواقع لها08:19 GMTСнаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала