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https://sputnikarabic.ae/20240109/لبنان-قصف-إسرائيلي-على-بلدات-في-قضاء-بنت-جبيل-وكفركلا-جنوبي-البلاد-1084813532.html
لبنان... قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء بنت جبيل وكفركلا جنوبي البلاد
لبنان... قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء بنت جبيل وكفركلا جنوبي البلاد
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من البلدات اللبنانية على الحدود بين البلدين. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T07:36+0000
2024-01-09T07:36+0000
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وأفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي استهدف بغارة منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة".وأضافت الوكالة في خبر آخر، بأن "أطراف بلدات، عيترون، عيتا الشعب، يارون، ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، تتعرض منذ السابعة صباحا لقصف مدفعي معادٍ".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لبنان... قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء بنت جبيل وكفركلا جنوبي البلاد

07:36 GMT 09.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من البلدات اللبنانية على الحدود بين البلدين.
وأفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي استهدف بغارة منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة".
وأضافت الوكالة في خبر آخر، بأن "أطراف بلدات، عيترون، عيتا الشعب، يارون، ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، تتعرض منذ السابعة صباحا لقصف مدفعي معادٍ".
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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.
وقال كاتس، في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".
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من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.
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