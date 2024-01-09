https://sputnikarabic.ae/20240109/لبنان-قصف-إسرائيلي-على-بلدات-في-قضاء-بنت-جبيل-وكفركلا-جنوبي-البلاد-1084813532.html

لبنان... قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء بنت جبيل وكفركلا جنوبي البلاد

لبنان... قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء بنت جبيل وكفركلا جنوبي البلاد

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من البلدات اللبنانية على الحدود بين البلدين. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T07:36+0000

2024-01-09T07:36+0000

2024-01-09T07:36+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

لبنان

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4.jpg

وأفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي استهدف بغارة منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة".وأضافت الوكالة في خبر آخر، بأن "أطراف بلدات، عيترون، عيتا الشعب، يارون، ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، تتعرض منذ السابعة صباحا لقصف مدفعي معادٍ".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20240109/إسرائيل-تعلن-مقتل-4-عسكريين-في-غزة-وارتفاع-الحصيلة-النهائية-لخسائر-جيشها-1084812120.html

https://sputnikarabic.ae/20240108/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-لبلينكن-أهمية-وقف-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084806411.html

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي