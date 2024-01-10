https://sputnikarabic.ae/20240110/استبعدتها-واشنطن-من-إف-35-بسبب-إس-400-تركيا-تطلق-مقاتلة-محلية-من-الجيل-الـ5-1084846813.html
استبعدتها واشنطن من "إف 35" بسبب "إس 400".. تركيا تطلق مقاتلة محلية من الجيل الـ5
استبعدتها واشنطن من "إف 35" بسبب "إس 400".. تركيا تطلق مقاتلة محلية من الجيل الـ5
تستعد تركيا للرد على استبعادها من برنامج مقاتلات الجيل الخامس الشبحية الأمريكية "إف - 35"، بعد نحو 5 سنوات من القرار الأمريكي، الذي كان سببه حصول أنقرة على... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T07:54+0000
2024-01-10T07:54+0000
2024-01-10T07:54+0000
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وأعلنت أنقرة بدء العد التنازلي لإطلاق مقاتلة "قآن"، المحلية الصنع، في 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، وأنها تستطيع تنفيذ مهام القتال الجوي والحروب المشتركة مع الأسلحة الأخرى.ويأتي إعلان تركيا عن مقاتلتها الجديدة بعد 5 سنوات من قرار واشنطن، الذي قضى باستبعادها من برنامج "إف - 35"، الذي جاء ردًا على تمسك تركيا بالحصول على صواريخ الدفاع الجوي "إس - 400" من روسيا، رغم التحذيرات الأمريكية.وبحسب تقرير مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في 2021، فإن تركيا كانت تستثمر نحو 1.4 مليار دولار ضمن برنامج مقاتلات "إف - 35" وكانت تصنع نحو 100 قطعة من مكونات الطائرة، حتى تم استبعادها عام 2019، وهو ما جعلها تقرر بدء الاستثمار في مشروع طائرة محلية وضخ تمويل للمرحلة الأولى من المشروع يقدر بـ 1.3 مليار دولار.وفي عام 2021، أيضًا، ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن 188 قطعة من أجزاء محرك الطائرة كان يتم تصنيعها في تركيا، مشيرة إلى أن استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة المشتركة "إف - 35" رفعت تكلفة إنتاج محركاتها.وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، في أنقرة، بينما بدأت عملية تسليمها في 2019.وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف - 35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات، وتطورت الأمور لاستبعادها من برنامج الطائرة الأمريكية، الذي ردت عليه بتصنيع مقاتلة محلية.لماذا تخلت تركيا عن "إف - 35" للحصول على "إس - 400"؟يمكن الاعتماد على "إس - 400" بصورة كبيرة في حماية أجواء البلاد، سواء كانت تعمل منفردة أو ضمن شبكة دفاع جوي متكاملة تضم أنواعًا أخرى من أنظمة الدفاع الصاروخي، لأنها تستطيع تدمير قائمة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية بأنواعها والطائرات المسيرة الـ"درونز" والصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة.يستخدم نظام الدفاع الصاروخي "إس - 400" أنواعًا مختلفة من الصواريخ، كل منها مخصص لتدمير أهداف جوية معينة وفقا لمدى وارتفاع التحليق، ويمكن لـ"إس - 400" تدمير الطائرات التي تحلق على بعد 2.5 كم من موقع تمركزه، بينما يصل أقصى مدى اشتباك له إلى 380 كم، كما يمكن لصواريخها أن تدمر طائرات معادية تحلق على ارتفاع 10 أمتار حتى 30 ألف متر.ويمكن لـ"إس 400" تدمير الصواريخ الباليستية في مدى يبدأ من 5 إلى 60 كيلومترًا، على ارتفاعات تتراوح بين 2 إلى 25 كيلومترًا، ويصل مدى رادار المنظومة الروسية إلى 600 كيلومتر، ويمكنه تتبع ما بين 80 إلى 160 هدفًا في وقت واحد.واستطاعت روسيا أن تزود نظام "إس - 400" بأنواع مختلفة من الصواريخ لاستخدام كل منها بيانات الهدف المعادي، ما يعني أن المنظومة الروسية أقل تكلفة في تشغيلها من المنظومات الصاروخية الأخرى مثل "باتريوت" و"ثاد" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20210316/تقلص-سيادة-الدول-برا-وبحرا-وجوا-ما-هي-حروب-الجيل-الخامس؟-1048381674.html
https://sputnikarabic.ae/20210425/مجلة-أمريكية-استبعاد-تركيا-من-برنامج-إف---35-يرفع-تكلفة-إنتاجها-1048799550.html
https://sputnikarabic.ae/20190827/تسليم-الدفعة-الثانية-من-صواريخ-أي---400-إبى-تركيا--1042728409.html
https://sputnikarabic.ae/20231024/ما-هو-نظام-الدفاع-الصاروخي-الأقوى-ثاد-أم-إس---400-1082421431.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
استبعدتها واشنطن من "إف 35" بسبب "إس 400".. تركيا تطلق مقاتلة محلية من الجيل الـ5
تستعد تركيا للرد على استبعادها من برنامج مقاتلات الجيل الخامس الشبحية الأمريكية "إف - 35"، بعد نحو 5 سنوات من القرار الأمريكي، الذي كان سببه حصول أنقرة على صفقة صواريخ الدفاع الجوي الروسية الخارقة "إس - 400"، في عام 2019.
وأعلنت أنقرة بدء العد التنازلي لإطلاق مقاتلة "قآن"، المحلية الصنع، في 2024، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، وأنها تستطيع تنفيذ مهام القتال الجوي والحروب المشتركة مع الأسلحة الأخرى.
ويأتي إعلان تركيا عن مقاتلتها الجديدة بعد 5 سنوات من قرار واشنطن، الذي قضى باستبعادها من برنامج "إف - 35"، الذي جاء ردًا على تمسك تركيا بالحصول على صواريخ الدفاع الجوي "إس - 400" من روسيا، رغم التحذيرات الأمريكية.
وبحسب تقرير مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في 2021، فإن تركيا كانت تستثمر نحو 1.4 مليار دولار ضمن برنامج مقاتلات "إف - 35" وكانت تصنع نحو 100 قطعة من مكونات الطائرة، حتى تم استبعادها عام 2019، وهو ما جعلها تقرر بدء الاستثمار في مشروع طائرة محلية وضخ تمويل للمرحلة الأولى من المشروع يقدر بـ 1.3 مليار دولار.
وفي عام 2021، أيضًا، ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن 188 قطعة من أجزاء محرك الطائرة كان يتم تصنيعها في تركيا
، مشيرة إلى أن استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة المشتركة "إف - 35" رفعت تكلفة إنتاج محركاتها.
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، في أنقرة، بينما بدأت عملية تسليمها في 2019.
وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات
بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف - 35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات، وتطورت الأمور لاستبعادها من برنامج الطائرة الأمريكية، الذي ردت عليه بتصنيع مقاتلة محلية.
لماذا تخلت تركيا عن "إف - 35" للحصول على "إس - 400"؟
يمكن الاعتماد على "إس - 400" بصورة كبيرة في حماية أجواء البلاد، سواء كانت تعمل منفردة أو ضمن شبكة دفاع جوي متكاملة تضم أنواعًا أخرى من أنظمة الدفاع الصاروخي
، لأنها تستطيع تدمير قائمة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية بأنواعها والطائرات المسيرة الـ"درونز" والصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة.
24 أكتوبر 2023, 18:12 GMT
يستخدم نظام الدفاع الصاروخي "إس - 400" أنواعًا مختلفة من الصواريخ، كل منها مخصص لتدمير أهداف جوية معينة وفقا لمدى وارتفاع التحليق، ويمكن لـ"إس - 400" تدمير الطائرات التي تحلق على بعد 2.5 كم من موقع تمركزه، بينما يصل أقصى مدى اشتباك له إلى 380 كم، كما يمكن لصواريخها أن تدمر طائرات معادية تحلق على ارتفاع 10 أمتار حتى 30 ألف متر.
ويمكن لـ"إس 400
" تدمير الصواريخ الباليستية في مدى يبدأ من 5 إلى 60 كيلومترًا، على ارتفاعات تتراوح بين 2 إلى 25 كيلومترًا، ويصل مدى رادار المنظومة الروسية إلى 600 كيلومتر، ويمكنه تتبع ما بين 80 إلى 160 هدفًا في وقت واحد.
واستطاعت روسيا أن تزود نظام "إس - 400" بأنواع مختلفة من الصواريخ لاستخدام كل منها بيانات الهدف المعادي، ما يعني أن المنظومة الروسية أقل تكلفة في تشغيلها من المنظومات الصاروخية الأخرى مثل "باتريوت" و"ثاد" الأمريكية.