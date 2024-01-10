https://sputnikarabic.ae/20240110/تحقيق-روسيا-مستوى-قياسيا-في-التنقيب-عن-النفط-دليل-على-فشل-العقوبات-1084859868.html

تحقيق روسيا مستوى قياسيا في التنقيب عن النفط دليل على فشل العقوبات

تحقيق روسيا مستوى قياسيا في التنقيب عن النفط دليل على فشل العقوبات

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه في عام 2023، حققت روسيا مرة أخرى مستويات قياسية في التنقيب عن النفط، وهو ما يثبت مرة أخرى مقاومتها للعقوبات. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T14:41+0000

2024-01-10T14:41+0000

2024-01-10T14:41+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، وصل حجم التنقيب في عام 2023، إلى 30 ألف كيلومتر، على الرغم من العقوبات العديدة، التي تتراوح بين حظر الاستيراد وسقف الأسعار إلى حظر تصدير التكنولوجيا، وأشار مؤلف المقال إلى أن البيانات تظهر أن هذه العقوبات التقييدية فشلت إلى حد كبير.وقال رونالد سميث، المحلل في شركة "بي سي أس غلوبال ماركيتس": "إن روسيا أكثر استقلالية في قطاع النفط مما يُعتقد عمومًا".وقال توكاريف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نقوم ببناء مصفاة "أتشينسك" للنفط في مقاطعة إيركوتسك، وسيتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2024، مما سيسمح بتوريد 7 ملايين طن إضافية من النفط إلى جمهورية الصين وإلى ميناء كوزمينو النفطي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية الغرب طويلة المدى، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم معاناة الملايين من الناس.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية الضغط الاقتصادي على موسكو، ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه العقوبات غير فعالة.

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